平復司法不公 促轉會首波撤銷千件冤罪

2018-09-20

十月初公告後 將移請原判決機關塗銷前科紀錄

〔記者李欣芳、吳政峰／台北報導〕台灣在早年國民黨威權統治時期發生二二八事件及白色恐怖等政治冤案，許多民眾遭槍斃及迫害入獄。據悉，促轉會為早日平復司法不公，決定在十月初起依法進行撤銷有罪判決等公告，下個月首批將公告撤銷逾一千件有罪判決，刊登在行政院公報並在促轉會官網上網公開。

促轉會近來因前副主委張天欽失言風波受到不小衝擊，儘管國民黨立委強力要求廢除促轉會，但府院高層及促轉會都定調張天欽事件是單一事件，促轉會仍將照常運作不受影響，促轉會近來正積極比對當年司法不公的有罪判決檔案等資料。

促轉會調查 逾1.3萬件待平反

根據促轉會調查，當年二二八事件的賠償案、白色恐怖補償案及戒嚴時期人民受損權利回復案件，約有一萬三四○○件。

促轉會發言人楊翠表示，促轉會是依「促轉條例」規定，威權統治時期，違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判的刑事案件，應予重新調查。有罪判決暨其刑、保安處分、沒收宣告，於促轉條例施行之日均視為撤銷。

楊翠說，促轉會將對依「二二八事件處理及賠償條例」、「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」與「戒嚴時期人民受損權利回復條例」規定，而獲得賠償、補償或回復受損權利的受難者，依法撤銷其有罪判決並予以公告，未來並將分批公告。

明年五二○前 完成所有公告

促轉會委員葉虹靈說，未來在促轉會進行撤銷上述有罪判決等公告後，意味著這些受難者在官方的認定上無罪，象徵平復其司法的不公與名譽上的平反，促轉會預定在明年五二○前完成所有撤銷有罪判決等公告。

據悉，促轉會十月初首批公告，將對於年事已高的受難者優先公告。在公告後，促轉會將移請原確定判決的機關，例如國防部或司法院等，進一步塗銷有罪判決前科紀錄。

司法院則指出，若促轉會認為當時的判決無誤，並非冤、錯、假案，處分駁回後，當事人仍可向高等法院及所屬分院所設的促轉專庭聲請救濟。