婦聯會未經許可發優退金 罰240萬

2018-09-19

黨產會多次通知「做法不當」 都被置之不理

〔記者李欣芳、楊綿傑／台北報導〕行政院黨產會繼二月一日認定婦聯會是國民黨附隨組織、凍結其名下資產後，婦聯會台北市分會竟在二月六日未經黨產會許可逕行發放給五名員工優退金二四○萬五一六○元，但經多次通知，婦聯會仍拒絕將違法提領款項繳回，黨產會昨決議對婦聯會裁罰同等價值罰鍰二四○萬五一六○元。

黨產會已排定十月四日將針對婦聯會財產是否屬於不當取得的財產舉行聽證會，據悉，婦聯會名下約三八五億元資產未來遭黨產會認定為不當取得，進一步收歸國有的可能性頗高。

婦聯會︰尋求司法途徑救濟

黨產會調查發現，婦聯會台北市分會未經黨產會許可於二月六日提領二四○萬五一六○元，不分任職年資發給一年薪資作為五名員工的優退金，黨產會除致電通知這項做法不當，並正式發公文告知，但婦聯會北市分會仍置之不理。

施錦芳說，雖然婦聯會北市分會財務獨立，但因北市分會隸屬於婦聯會，黨產會決定對婦聯會做出上述裁罰。

婦聯會主委雷倩解釋，去年十月就已經決定了優退辦法，後來她與內政部及黨產會進行協商時，都一直主張將優退辦法納入協商內容，並且一體適用，也獲得內政部同意。只是台北市分會發放的時間點正好過了被認定為附隨組織之後，她認為應該是一體適用，且也多次補件證明這是之前的決議。而遭受處罰她表示遺憾，也會尋求相關司法途徑救濟。