公職任內違法開民宿 陳金德被彈劾

2018-09-19

任職高市環保局長、副市長期間 兼任公司負責人

〔記者鍾麗華／台北報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德於任職高雄市環保局長及高雄市副市長期間，兼任「白馬花園屋」民宿及「長安文創有限公司」負責人，違反「公務員服務法」不得經營商業行為的規定，監察院昨以無記名投票十三比零，全票通過監委仉桂美、李月德提案彈劾陳金德，將送公懲會處分。

監察院今年六月把過去採取秘密投票的彈劾投票，改採「原則無記名表決、記名例外」，昨天的彈劾審查會是自六月以來，首度以無記名投票，十五位監委出席會議，其中有三名蔡政府提名的新監委，在兩名提案監委不能投票下，最後十三票無異議通過彈劾。

監委︰是否實際參與經營 不得作為免責論據

彈劾案文指出，陳金德於二○一三年二月至二○一四年十二月擔任高雄市環保局長，於二○一四年十二月至二○一六年九月擔任高雄市副市長，其在二○○七年間買賣取得一間位於宜蘭縣五結鄉孝威南路的農舍，於二○一一年四月以該農舍辦理「白馬花園屋」民宿營業登記，至二○一五年五月才辦理停業，該民宿在停業前確有營業事實，且陳金德個人所得也有來自該營利所得。

此外，陳金德在二○一二年十一月以其本人為負責人辦理「長安文創有限公司」設立登記，該公司於二○一三年二月至八月，及二○一四年八月至九月期間確有營業事實，此有營業稅稅籍資料表及營業人銷售額與稅額申報書可查。

仉桂美、李月德表示，公務員服務法明定，公務員不得經營商業，而依公務員懲戒委員會實務見解，公務員是否實際參與公司經營及有無領取報酬，均不得作為免責論據，也不得主張不知違法而解免違失之責。陳金德違失事證明確，因此提案彈劾。