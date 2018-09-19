《謠言終結站》接聽「0918…」不用付費

2018-09-19

網傳內容：「中華電信在做網路地址定位，打電話給你然後會要你按1或2，這是詐騙，按了就會被扣3000元」、「0918-715002來電千萬不要接，接了要付7900元」。

查證結果：「中華電信網路地址定位調查…」的網路謠言，南投縣警方澄清這是2年前的網路謠言重出江湖，事實上中華電信不會針對個人打這種調查電話，按電話按鍵的1或2，也不會被扣款3000。

至於「0918-715002」這支手機門號，中華電信王姓客服人員也說，在台灣接電話是不會被收費的，所以不要再傳接哪支電話會付出高昂代價。