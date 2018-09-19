韓國瑜散佈假民調 高市議員參選人批藍營母雞帶頭亂搞

2018-09-19

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨籍前高雄市議長許崑源十六日聲稱，成功大學民調顯示國民黨高雄市長參選人韓國瑜民調領先民進黨參選人陳其邁一％，但成大昨嚴正否認有做此民調，打臉許崑源；高雄市議長康裕成譴責許涉操弄選舉，多位議員參選人批判藍營「母雞」帶頭亂搞。基進黨更喊話要韓國瑜退選，勿成為破壞民主幫凶。

許崑源公布假民調後，國民黨高雄市長參選人韓國瑜也發布新聞稿跟進散佈。律師出身的高市議長康裕成公開譴責用假消息操弄選舉，提醒許崑源就算當過議長仍要受法律約束，並呼籲韓國瑜選市長應走正道，提出務實願景，莫整天想些有的沒的，這是對高雄市民的基本尊重。

民進黨左楠區市議員參選人李雅慧認為，先前親藍團體為韓操作民調，現在藍營變本加厲發布假民調，令人憤怒。民進黨三民區市議員參選人鄭孟洳痛批，韓身為「母雞」帶頭亂搞，「小雞」恐怕會起而效尤。

民進黨高市鳳山區市議員參選人林智鴻說，罷免法規範，民調發布應載明詳細數據等，否則不只違規，更可依法開罰，呼籲各界正視。

基進黨呼籲韓國瑜退選，避免成為破壞民主的幫凶。基進黨前鎮小港區市議員參選人陳信諭指出，用假民調、製造假新聞影響選舉，這就是國民黨愛用的老招。基進黨鳳山區市議員參選人李雨蓁說，內政部應速擬修正「國家安全法」等法規，遏止假訊息流竄。