提廢促轉條例 藍營內部憂流失中間群

2018-09-19

〔記者林良昇、施曉光／台北報導〕張天欽事件重創促轉會，促轉會發言人楊翠說明「打侯」並非決議，國民黨立委不領情，將對促轉條例下手，立委已展開連署提案廢除促轉條例，但藍營內部也有憂慮，擔心若提案廢除促轉條例，恐怕僅為爭取深藍民眾，不利獲得中間民眾支持。

國民黨立院黨團書記長曾銘宗表示，促轉條例第十二條規定，促轉會應依據法律，獨立行使職權。促轉會委員應超出黨派以外，依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動。楊翠批評國民黨，凸顯她做為促轉會委員的不適任，發言已經預設立場，違反促轉條例第十二條規定，國民黨對於廢掉促轉會，刪除促轉會預算等訴求並不會改變；立院開議後，會主動要求在司法及法制委員會成立調閱委員會，調查完整事件真相。

國民黨立委也展開行動，對於促轉條例磨刀霍霍。立委賴士葆已在黨內發起促轉條例廢止案的連署，案由提及，促轉條例雖屬任務編組，卻無落日條款，職權與現行機關疊床架屋，毫無制衡，顯見立法有欠周詳，應先行廢止。

不過，藍營內部仍有不同聲音，認為廢除促轉條例，恐怕會讓民進黨做文章，無法擺脫國民黨過去的錯誤，僅是爭取深藍民眾認同，中間民眾也不會支持。

此外，針對促轉會主委黃煌雄自爆一個半月沒有看到促轉會內部公文，國民黨主席吳敦義指出，黃煌雄就是被蔡英文總統及前促轉會副主委張天欽這個「魏忠賢」給架空了。

前總統馬英九受訪表示，此事讓他覺得錯愕，「怎麼會有這樣的機關？」他並再度質疑，促轉會就像不當黨產處理條例一樣，會製造許多違憲實例，對台灣的民主憲政一點好處都沒有。