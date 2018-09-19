促轉會反擊國民黨︰手染鮮血真兇

2018-09-19

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會因前副主委張天欽失言風波而被國民黨立委踢館張貼「東廠」標語，質疑促轉會以威權手段對付在野黨的手法是「手染鮮血」。促轉會委員兼發言人楊翠昨天在臉書反擊國民黨指出，一個過去手染無數鮮血的政黨，竟可以如此狂言，指控別人手染鮮血，但促轉會手上究竟染了「誰」的鮮血？他們真的杜撰得出來嗎？

楊翠進一步受訪表示，國民黨立委前天質疑促轉會搞新獨裁，要以威權手段對付在野黨，並當場指控促轉會手染鮮血；他們則向對方說明，張天欽有關新北市長參選人侯友宜的談話，並非促轉會正式會議的決議，且促轉會先前赴國政基金會的調查都合乎規定。

楊翠在臉書表示，張天欽事件發生後，因深怕累及轉型正義，促轉會決定集體道歉。連日來，確實受到很大衝擊，各種無理的、荒謬的、毫無憑據的攻擊齊出，會內年輕同仁也受到很大傷害。

她說：「我們之所以鞠躬道歉，並不是因為做了任何不正確的事，而是體認到，我們身為委員，必須為這個事件對政治受難者及其家屬所造成的傷害，對轉型正義工程所受到的重創，深摯道歉。」

有關「打侯論」，楊翠強調，在促轉會的最高決議層級委員會中，從未有人提出「打侯論」，當然更沒有任何討論與決議。

楊翠說，為了一場根本沒有成為決議的會議，說這是「系統性」之罪，指控整個委員會都是共犯，甚至要求裁撤促轉會，那是完全不理性、毫無依據的指控。