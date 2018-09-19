花蓮救濟米 移除傅崐萁字樣

2018-09-19

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣代理縣長蔡碧仲決定中止「造神」，縣府逢中秋節發送的白米，袋上印製「傅崐萁」的字樣消失了，改貼「花蓮縣政府關心您！」並廢除排隊領米，改派專人送到府，以維護弱勢戶的尊嚴。

排隊領米 改為專人送到家

花蓮縣政府近年來在三節發放白米給弱勢家庭，袋上都印有前縣長傅崐萁、立委徐榛蔚兩夫妻的頭像，由傅崐萁召集弱勢戶到定點集合，再由夫妻倆逐一發送，彷彿古代員外「佈施」。代理縣長蔡碧仲上任後，馬上改變發送方式，由各鄉鎮公所村里幹事或臨時人力協助，親送到弱勢戶家中。

夫婦「佈施」劇 終止上演

蔡碧仲說，要讓鄉親有尊嚴地獲得縣府提供的秋節物資，改以人員親送到府，改革過去叫民眾到定點排隊領取，並簡化不必要的官樣儀式，對於已依先前寄出的通知函前往定點的民眾，則會現場發放，不會讓民眾空手而回。

蔡碧仲強調，這次物資發放採多管齊下，絕無不發放情事；中秋節前夕，民眾一定能領到物資，請民眾安心。物資上的包裝，只加貼紙「花蓮縣政府關心您」，保持行政中立，貼紙經費九萬多元，也不是外傳的百萬金額大改包裝。

社會處表示，秋節物資原預定十八到二十日發送，通知單在上月就寄出，因改變發送方式，已緊急通知公所暫緩發送，更新貼紙費用九萬八千元，預計貼三萬二千多包助弱勢白米，發送一萬五千多戶，原則上發送到府；民眾若未收到變更通知，拿單子到現場也能領到。

換貼紙花九萬多 非外傳百萬

民進黨籍縣議員黃振富說，貼紙沒有花到百萬元，而是網路惡意謠言；有些民眾支持改變，認為顧及弱勢戶尊嚴；對於若干唱反調聲音，不少人認為「怎不責怪過去印頭像、叫弱勢戶奔波的做法不對？反而責怪現在的體貼方式？」

民間慈善團體反映，花蓮縣各鄉鎮公所的功能須加強，像民間的愛心物資都由社工親送到府，並藉此了解家庭現況，讓這些家庭感受到服務和關懷，絕不會叫受助者出來排隊領。