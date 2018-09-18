藍委到促轉會貼「東廠」 黃煌雄哽咽：一生受最大控訴

2018-09-18

〔記者林良昇、陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委昨因「張天欽事件」前往促轉會拜訪主委黃煌雄，甚至在促轉會招牌上貼「東廠」。黃煌雄在會見藍營立委時哽咽表示，這是他一生中遭遇到最大的控訴，強調「張天欽是單一事件」，促轉會絕不是「東廠」。

促轉會也反擊說，前副主委張天欽及少數成員的失當言行，無法代表促轉會，國民黨企圖用個人不當發言，化約為促轉會立場，甚至將促轉會貼上「東廠」標籤，只是凸顯其對於轉型正義的恐懼與排斥。

張天欽在內部會議失言自稱「東廠」，張雖然立即請辭，風波卻持續延燒。國民黨立院黨團書記長曾銘宗昨早率八位立委前往促轉會拜會黃煌雄，在促轉會前呼口號抗議，甚至帶來長梯，將「東廠」標語貼到促轉會招牌上，要求廢除促轉會、廢除前全面停止運作、清查「張天欽們」。

國民黨立委隨後與黃公開會談，輪番砲轟促轉會。立委賴士葆為黃煌雄叫屈，稱促轉會把黃變成東廠的魏忠賢，情何以堪？黃應有風骨帶頭請辭，把促轉會解散。

不能因個案而抹殺促轉會

面對國民黨立委接連指控，黃煌雄在回應時情緒略顯激動，一度哽咽說，他從政卅多年，這是一生所遭受最大的控訴；他一生以黨外人士自居，反對威權的精神沿襲到現在，沒想到因為擔任促轉會主委，頭上被加上很多他一生無法想到的名詞。

黃煌雄嚴正表示，張絕對是個案、單一事件，張當天開會，事先沒告知他，事後也沒報備，不知道張談什麼，他也不認同會議內容，所以絕對不是系統性的，行政院不知道，總統府也不知道。

黃煌雄坦言，到七月中旬以前，他都沒有看到內部公文，八月一日才步上常軌，也覺得張天欽接受指揮，以前發生公文看不到的現象沒了，沒想到八月廿四日張的會議竟然會是這種內容，他沒想到，也很意外。黃煌雄強調，只要走完法定程序，促轉會會議資料全部公開，促轉會已啟動內部調查張天欽案，也歡迎立院調查委員會、監院調查，也請各界如果認同轉型正義的基本方向，不要因為張的個案把促轉會抹殺掉；但若大法官會議決議促轉會違憲或立院決議要廢掉促轉會，促轉會沒有第二句話。

國民黨立委無法接受張天欽是個案的說法，揚言將在新會期開議後，刪除所有促轉會預算。