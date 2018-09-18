婦聯會昔日金庫年息10億 竟沒課稅

2018-09-18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會十月四日將召開「婦聯會財產是否不當取得財產」聽證會，鎖定婦聯會最神秘「獨立金庫」保管委員會調查，為釐清三八五億元勞軍捐財產來源，現查出婦聯會一年利息收入曾破十億元，長年不必課稅。

黨產會下月開聽證會掀黑箱

據了解，黨產會自金管會借調一名專業會計人員，與會內具財經背景副研究員，專門負責計算婦聯會勞軍捐、比對歷年利息收入，發現婦聯會曾經擁有之財產，遠高於目前三八五億元。

婦聯會聽證會將聚焦「保管會、勞軍捐數字、利息收入」，廣邀專家學者討論財產來源，不當黨產是否應全部收歸國有？及婦聯會如何用勞軍捐結餘款一九二億元，「錢滾錢」賺進百億元利息收入。

鎖定「獨立金庫」保管會調查

黨產會發言人施錦芳表示，本次爭點為勞軍捐是否不當取得財產？是否應命移轉國有？應命移轉為國有之數額有多少？利息收入是否算不當取得財產？

據黨產會調查，婦聯會數百億元都放在「獨立金庫」保管會，過去僅蔣宋美齡、辜嚴倬雲及少數常委能動用，早年戶頭沒用婦聯會名義，用一些讓人摸不著頭緒的「會舍紀」、「梨紀」，或婦聯會常委「陳紀彝」姓名、「軍眷宿舍」、「新運指導委員會」名義開戶，當國稅局要課稅時，就說政府勞軍捐剩下的錢，結果不必繳稅。

經過抽絲剝繭，黨產會在婦聯會一份歷年工作報告中發現，婦聯會有兩大勞軍捐收入，除了「進出口商業同業公會勞軍捐」，最龐大收入來源反而是「工農漁勞軍捐」，包含工業、農業、漁業之工業設備原料出口，須上繳一筆勞軍捐給婦聯會，不繳就甭想出口。

黨產會委員質疑，保管會負責勞軍捐收支，儼然是「國庫通金庫」，花剩下的錢不歸還國家，更有三十億元不知去向，「消失的錢究竟進了誰的口袋？」

此外，黨產會表示，原訂於九月十八日認定中影為附隨組織，因中影上週五才來閱卷，目前尚未回覆，將待相關程序完備後就會進行，處分書都已經在研擬當中。