就任花蓮代縣長 蔡碧仲︰辦好公平選舉

2018-09-18

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣代理縣長蔡碧仲昨宣誓就職，強調代理期間首要任務要進行災後重建、關心災民，並公開震災資訊、善款流向；面對即將到來的選務工作，也將建立一個公平、公正的平台，杜絕靠財力、矇騙當選的候選人，在離開之前，務必找到一名能夠賡續、主持好縣政的新縣長。

原花蓮縣長傅崐萁涉炒作合機股票案全案判刑八月定讞後，已被內政部解除其縣長職務，代理縣長一職由原任法務部政次蔡碧仲接任。

在內政部長徐國勇監交下，蔡碧仲與花蓮縣政府秘書長顏新章完成交接儀式，縣府局處首長、縣議會人員及司法界官員均到場祝賀；儀式結束後，蔡碧仲還展現親和力，大方公開昔日神秘花蓮縣長室，邀訪賓入內參觀。

公開震災善款流向

蔡碧仲在交接典禮上，讚許花蓮是一個好山、好水、好自由的環境，強調就任後的首要任務，就是要關心因二○六強震、還沒有房子住的災民，傾全縣之力幫助災民，並允諾「絕對公開」所有震災資訊，讓社會大眾知道善款的流向與運用。

面對年底選舉，蔡碧仲也說「痛恨行政不中立！」他擔任十幾年的選監小組召集人，對於選務工作，一定會秉持公平、公正的原則，建立公平的選舉平台。他說，未來三個月要努力讓選務工作公平、公正且可受檢驗，杜絕靠財力、矇騙當選的候選人，並協助鄉親找到一名能夠賡續、主持好縣政的縣長。

對於接任代理縣長後，外界諸多傳言，蔡碧仲也說，面對網路訊息及不同意見的表達或抗爭，都會給予「尊重」，但沒有證據的事切勿無的放矢。另對於縣府人事安排暫時沒有任何成見，將與秘書長顏新章了解目前人事現況，有信心安定縣府同仁的心，相信大家一定會接受他。

徐國勇也稱許蔡碧仲在司法系統中的經驗非常卓越，一定能夠依法行政、行政中立，讓花蓮行政事務和選舉都能順利完成。

縣府最新人事命令昨也出爐，以政務任用的前民政處長蕭明甲，隨同前縣長傅崐萁去職一併離開，新任民政處長由立委蕭美琴辦公室執行長陳志強接任。