鼓勵僑青回台 設跨部會平台

2018-09-17

〔記者呂伊萱／台北報導〕為鼓勵僑界青年回台發展，政府上週首次以海外僑青為主軸，召開跨部會會議。會中拍板定案將在全球十六處僑教中心，成立跨部會的「i台灣窗口」，作為服務海外僑界青年的平台機制。僑委會表示，此窗口連結各部會，盼提供返台投資、創業、就業、學習等資源，讓更多青年一同建設故鄉台灣。

全球16僑教中心 成立「i台灣窗口」

對於「i台灣窗口」的設置，僑委會委員長吳新興說，這是政府有史以來第一次針對海外僑青舉辦跨部會協調會議，希望各部會一起做好連結海外僑青這項有意義的工作，鼓勵更多青年回台發展。

蔡英文總統八月出訪過境美國時，首次以國家元首身分公開訪視我僑教中心，總統於八月十二日視察洛杉磯文教服務中心時，與僑界青年座談，僑青當時向總統分享欲返台投資創業的心聲，蔡總統也回應呼籲僑青返台貢獻所長。

蔡總統向僑青說明政府正積極推動五加二產業創新計畫，例如國防自主產業招募數千名工程師，未來相關產業的高科技及系統管理人才，「都是台灣最需要的」。蔡總統立即指示僑委會整合國內部會資源，在北美十二處文教中心設立服務僑青據點，「回家的路已經動工，只是還沒鋪上柏油路，希望大家一起把路開得更大。」

僑委會近日邀集內政部、外交部、教育部、經濟部、文化部、勞動部、衛福部、科技部、國發會等部會，共同盤點僑青返台投資、創業、就業、學習等資源，並研商如何將已經建立的良好機制有效整合。僑委會上週也召開「建立海外僑界青年與台灣連結協調會議」，會中決議在全球十六處文教服務中心成立「i台灣窗口（i Taiwan Window）」，以落實蔡總統「建立僑界與台灣的連結」的指示。

窗口除了總統指示的北美地區十二處文教服務中心，並擴大到菲律賓、雪梨、墨爾本及聖保羅四處中心，將受理僑界青年回台投資、創業、就業及研習管道的詢問。僑委會也將建置「i台灣窗口」專屬網頁，架接相關部會的服務措施。

吳新興剛訪問完歐洲僑界返台，吳新興在倫敦僑界座談中，傳達總統協助僑青返國的政策，也邀請英國地區僑胞組團回國參加國慶活動。