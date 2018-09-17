賴揆週五施政報告 國民黨團嗆杯葛

2018-09-17

國民黨揚言砍促轉會預算

〔記者林良昇、邱燕玲、劉婉君／綜合報導〕立法院新會期廿一日開議，邀行政院長賴清德施政報告並備詢，國民黨團已準備杯葛行動。國民黨黨團書記長曾銘宗表示，十八位立委上週到行政院求見賴揆，卻讓立委「爬著進去」，把立委當暴民，現在朝野沒有互信，將有所動作。

民進黨團呼籲 操作過度反自傷

對於國民黨團揚言杯葛賴揆報告並砍促轉會預算，民進黨團總召柯建銘昨反問，「國民黨成為正義的化身嗎？」促轉會事件當然要面對與檢討，但總不能不促轉吧？他呼籲國民黨應好好思考促轉的意義，且若此事件操作過度，反而對國民黨有傷害。

對於促轉條例存廢，曾銘宗表示，上週黨團大會討論時，黨內有一派認為應該完全廢除，另一派認為全廢會被民進黨操作，主張修改就好，目前尊重個別立委提案，但隨著時間經過，黨團會有立場。

民進黨團則研判，開議後要先進行總質詢，接著各委員會進行行政部門各單位的業務報告，明年度一億六千萬餘元促轉會預算可能「選後再審」，若國民黨團要拉到選前審，「那就表決」，國民黨團要刪促轉會預算，對其選情也不見得有利。

對於國民黨要求廢除促轉會，行政院長賴清德昨面對媒體發問未做回應，行政院秘書長卓榮泰表示，「沒有東廠怎麼廢？不要拿現在的話去講明朝的事嘛」。