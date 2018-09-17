中國居住證若不嚴管 台灣恐淪「地方政府」

2018-09-17

管碧玲︰在法律上一定要有「公民權」的處理

〔記者邱燕玲／台北報導〕民進黨立委、民進黨團內政委員會政策小組召集人管碧玲昨受訪指出，如果我方對中國居住證的因應只有「納管」和「報備」、不涉及公民權，會變成我們是在「呼應」、「配合」中國政策，未來若中國在其法令中稱「授權各地方政府及特區自行訂定辦法」，台灣就會成為其地方政府或特區，形成「母法、子法」的效果，因此她個人認為，台灣在法律上「一定要嚴」、「一定要有公民權的處理」。

柯建銘︰議題重要性 不亞於年改

立法院民進黨團總召柯建銘受訪指出，中國居住證議題的重要性「不亞於年改」，此議題出現時，執政團隊就開始在思考解決方式，黨團內部曾與陸委會主委陳明通交換過意見，但兩岸職權屬於總統，最重要的是總統、行政院長的意見，最後執政團隊內部討論後，才會有一致性的看法，但也不能拖太久，畢竟賴揆廿一日到立法院報告備詢時，就一定會被問到，執政黨對此事件也一定「要有態度」。

管碧玲表示，立即除籍確實茲事體大，有人建議停止健保，是有提醒申請人的作用；另也有人建議，給予緩衝時間後還是要除籍，這些都還在內部討論中；上週取消的內政委員會政策小組會議目前還未定何時再召開，先靜待府院對此議題定調後再說。

管碧玲強調，台灣在法令上的因應要避免只是「納管」，否則會形成某種程度的承認，而居住證非民生必需品，其規定就涉及國家認同，現在對岸發動學生申請，多數台商仍在觀望，嚴格一點也可保護台商。

中國目標 年底前台商「八成都申請」

目前台灣民眾申請居住證的有兩萬兩千人，據了解，中國已打算年底衝到「台商八成都申請」。管碧玲說，中國得寸進尺，若我方管理寬鬆、束手無策，最後申請的台灣民眾恐會有「六十萬大軍」，因此我方立場「不得不嚴」。

據了解，執政黨內部認為，在中國進逼下，台灣不斷面臨被斷交的危機，「如果不召喚選民，對民進黨年底選舉也不利」；而居住證等於是公民證，相關因應在國安法、國家機密保護法、兩岸人民關係條例、刑法等都必須要有配套，要有戰略思維，這議題的討論「要有縱深」。

執政團隊內部評估，包括國家安全、外交、兩岸局勢、台商與支持者的看法、年底選舉等，都必須納入考量，而這議題相當複雜，對持中國居住證者不論除籍或不除籍，「老共的招式還是會繼續出」，因此要有全盤、縝密的規劃。