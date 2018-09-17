焦點評論》製造台諜的動機

2018-09-17

記者鄒景雯／特稿

中國又出招了！這次是通令中央到地方的新聞媒體，從十四日到十七日展開對台灣間諜情報活動的公開揭露與輿論反制，於是一時間，由央視聯播帶頭，報導台灣利用中生回鄉做諜報，而且還透過微信群組請在台的中生觀看，這到底是在玩哪一齣？

老共自己對內的講法有三，分別是：對敵輿論反制，最大程度震懾對手；有效教育廣大核心要害單位人員增強反間防諜意識；以及動員廣大人民群眾共同維護國家安全。把台灣直接標明為「敵」，是「對手」，以兩國量體的懸殊，同時中國至今不放棄武力，台灣早已宣告動戡終止，對岸這種洗腦，當然是在倒因為果、製造仇恨。

至於其所謂的國家安全機關近來展開「2018-雷霆」專案行動，先後破獲「百餘起台灣間諜案件」，經查全是好幾年前的重播，動機就更加猥瑣了。其實，以中國嚴密的社會控制力而言，所謂破獲「百起」台諜之說，講得好像我們的情報人員多麼前仆後繼一樣，這真是大大的「抬舉」。

習近平政權為什麼要這麼做？有關部門研析其可能包括：首先，中國在二○一四年也曾作過類似宣教，二○一七年則公布破獲美間諜網，因此有可能是其國安部門全球工作關係資料庫運用之一環；其次在時機上，當前美中貿易爭端及中國內部層出不窮的群眾陳抗事件，對中共中央領導威信形成挑戰，可能圖謀以對台指控，轉移注意力有關。

再者，前一陣子我們的檢調單位逮捕中生周泓旭，搜索新黨發言人王炳忠，不排除是中國國安部門對我政府的回馬槍作為。此外，正值學期開始，此舉也有對來台中生進行政治教育，警告防範「被滲透」，甚或經由政治操作，阻撓中生來台就學，對蔡政府教育政策施壓的意味。

如此播放，對中國民眾的效果如何？以央視重播的中生遭到台灣女情報員色誘為例，已經引起中國網民紛紛發表訕笑譏諷的帖子，讓台灣人看來，真是逗樂無國界。儘管如此，我們也必得注意，央視播出後，隔日便有網民在PTT上假冒台灣網友口吻，以繁體字發文詢問是否有人知道「焦點訪談」節目所提及的某某動向，並敘述某某是臺中人，從明德中學考入「社會大學」，這網民隨即遭到踢爆發文位址來自重慶。如此刻意地帶風向，中國政府儼然已成為國際假消息製造機。

因此，一個非常嚴肅的課題來了，我們該怎麼辦？一方面所有的新聞傳播媒體有責任積極查核事實，抑制不實資訊的負面影響，提升公眾資訊素養；另一方面，政府與學校也有必要持續加強推動國民「媒體識讀」的基本常識，強化對不當訊息的辨別與抵抗能力。更多的方面，社會需要正視中國發動的是一種反文明的戰爭，一起來討論我們還可以做些什麼！

大阪辦事處長蘇啟誠生前求救，希望調查假新聞的來源，這是我們應該要全力補救的憾事。