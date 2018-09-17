抓把柄、祭財色 中國滲透台灣不停歇

2018-09-17

檢調屢破共諜案 多人已被起訴判刑

〔記者謝君臨、涂鉅旻／綜合報導〕中國官媒「央視」指控我國「間諜」近年「日漸猖狂」，所舉的三個案例卻分別在二○一一年、二○一二年與二○一四年。事實上，中國蒐集我機密情報、滲透工作未曾停歇，包括學生、台商、現役或退役軍人、政黨人士等管道，施以美色、金錢脅迫利誘，從檢調破獲多起共諜案可見一斑。

國防部指出，中國當局是透過「抓把柄、撒大錢、用美色」等方式，導致我國現役、退役官兵落入圈套，二○一二年遭判無期徒刑定讞的前軍情局少將羅賢哲，就是被美色勾引，遭拍下情色影片後，隨即被中國軍情單位脅迫合作提供訊息，並給予高額報酬。

中國籍學生周泓旭被控接受中國國台辦指示，來台發展共諜組織，吸收我外交官未遂，一、二審均被判刑一年二月；檢調另追查發現，周涉嫌利用新黨青年軍王炳忠等人組成星火秘密小組，以「燎原新聞網」等平台作掩護，透過辦活動及經營網路粉絲團等方式，吸收現役、退役軍官或學生，王炳忠等人也被起訴。

鎖定學生、退役軍人、台商吸收

被喻為「史上最大共諜」的中國解放軍退役軍官鎮小江，以港人經商名義來台發展共諜組織，以免費招待出國旅遊等方式，讓我國軍官與中國解放軍的軍政機關人員接觸，以刺探我國戰機作戰模式、機密操作手冊等，成功吸收前陸軍少將許乃權等十四人，判刑四年入監，今年七月服刑期滿已驅逐出境。

除了上述以學生、退役軍人來台發展共諜組織之外，檢調發現，長期在中國做生意的台商林偉琳被中共吸收，涉嫌多次以現金、禮品等利誘擔任調查官的國中同學，要求協助刺探我國安機密並在台發展間諜組織，被依違反國家情報工作法等罪起訴，求處重刑。

此外，中國暨南大學台灣校友會秘書長傅文齊、執行長李宛平，被控接受中國廣東省委台辦指示在台發展組織，鎖定立法委員及國會助理、現役、退役軍官，以招待至第三國旅遊方式，安排與中方情治人員碰面，另替中國暨大違法招生，被依違反國安法之發展組織未遂及兩岸人民關係條例等罪嫌起訴。