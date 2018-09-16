張天欽失言事件 蘇貞昌、侯友宜爭論誰該反省

2018-09-16

〔記者何玉華、翁聿煌／新北報導〕針對促轉會前副主委張天欽事件，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天表示，國民黨新北市長參選人侯友宜一直在選舉操作，但整件事最沒有資格講話的就是侯，最該反省的也是侯，「當年站在對立面的人最沒資格講話」。侯友宜回應說，「我不會選舉也不會操作選舉，促轉會的人為何淪為東廠、做政治的打手？執政黨要有反省的能力。」

蘇貞昌昨受訪說，此案的爆料者在臉書提到，侯友宜當年對異議者進行「非人性的對待」，不管當時是上級的決策還是侯友宜的自以為是，經過這樣還不知反省，實在不足取。

蘇貞昌說，張天欽不當發言後，侯友宜一直做選舉操作，只算計選舉利益，「但整件事情最沒資格講話的就是侯友宜，最應該反省的也是侯友宜」。轉型正義要轉的是幾十年前威權者對人民的打壓，促轉會就是要還原歷史、澄清真相，給受迫害者公道，給台灣社會真相，讓台灣能夠向前走，「當年站在對立面的人最沒資格講話」。

侯友宜回應說，促轉會為何淪為東廠、做政治的打手？蔡英文總統要說清楚，執政黨不能只是止血，更要有反省的能力，才能讓得來不易的台灣民主化繼續往前走。他並說，在他參選新北市長之前，民進黨把他當成英雄跟人才，鼓吹他參選嘉義縣長、台中市長，他以前辦的案子，民進黨都認為沒問題，但現在參選就被罵，「替他（民進黨）選就沒問題，沒替他（民進黨）選就變成不對，是非跟道理不是這樣的啦！」

另外，對於蘇貞昌批評侯友宜當年在鄭南榕自焚案的作為以及事後的發言，都對鄭南榕的遺孀、女兒造成二度傷害；侯友宜回應說，「走過的過程，我內心坦蕩蕩、問心無愧，我會勇敢做我自己，繼續往前走！」