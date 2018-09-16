縣市長選戰 蔡英文：台中最關鍵

2018-09-16

〔記者蘇金鳳、陳鳳麗／綜合報導〕民進黨台中市長參選人林佳龍競選總部昨日成立，總統蔡英文說，此次的選舉最關鍵就是台中市，關係到台灣的價值及自由民主，一定要讓林佳龍連任；她指出支持林佳龍連任的三個原因，就是肯定政績、延續政策及選一個真正照顧台中市的市長。林佳龍則表示，台中蛻變為真正的生活首都、宜居城市，要打造台中的「黃金時代」。

南投助選 籲換黨執政改變城市

民進黨南投縣長參選人洪國浩昨天也舉行競選總部成立大會，蔡總統也到場力挺，她說，請南投縣民去看看基隆、桃園、新竹市，這幾個城市，換民進黨執政之後，建設在啟動、改革在行動，從吊車尾變身前段班。事實上，台灣地方自治史中，能夠真正改變一座城市的，都是民進黨的縣市長。

提三原因 挺林佳龍有下個四年

蔡英文在林佳龍競選總部成立大會強調，林佳龍三年政績看得見，因此她提出支持林佳龍連任的三原因，第一是肯定林佳龍的政績；第二是讓準備十年的林佳龍，有下一個四年來完整實現他對台中發展的規劃；第三是要支持一個真正照顧台中的市長。選舉就是比政策、比政績、比認真，不管對手再怎麼抹黑，大家要用選票給認真努力的人一個公道。

林佳龍則表示「我們都是台中隊」，台中蛻變為真正的生活首都、宜居城市，要打造台中的「黃金時代」。林佳龍更引用美國總統林肯曾說「我走得很慢，但我從不後退」來比喻。台中的發展從不後退，更在加速向前。選舉不是你死我活的競爭，而是進步與價值的選擇，希望全民相挺選擇光明、選擇前進，選擇進步台中的行列。