新建海巡艦 評估搭載S70C反潛直升機

2018-09-16

〔記者鍾麗華／台北報導〕海委會海巡署「籌建海巡艦艇發展方案」計畫編列四二六億餘元，於二○一八至二○二七年籌建一四一艘各式船艇，其中四艘四千噸級與六艘一千噸級巡防艦規劃直升機艦載或落艦設施。海巡署表示，已與海軍密切協調，安排海軍司令部率相關單位實施會勘，評估S70C反潛直升機搭配巡防艦落艦之可行性。

根據審計部二○一七年中央政府總決算審核報告，海巡艦艇籌建計畫，四千噸級巡防艦設置直升機起降平台、機庫、飛行甲板及相關裝備，可供S70C或同等級直升機駐艦；一千噸級巡防艦設置直升機甲板及相關裝備，可供Dauphin AS365 N3或同等級直升機落艦。

海巡署參考先前與空勤總隊協調黑鷹直升機於三千噸級巡防艦落艦經驗，評估以海基型S70C反潛直升機配合四千噸級巡防艦實施直升機落艦及艦載可能性較高。

審計部提醒，三千噸級巡防艦規劃落艦S70C直升機時，空軍回覆不適合且無落艦規劃；海軍則提出應由原設計商提供甲板強度認證、完成風向風速包絡線圖（風限圖）及認證、提供落艦作業程序等，須完成相關作業後再評估S70C落艦可行性。但國內並無相關商源及認證機構，三千噸級巡防艦落艦可行性仍待解決，四千噸級也存在類似技術性問題。

審計部強調，海巡署應該持續與海軍討論研商，確認可行性及「平戰轉換」時，實際有無S70C直升機駐艦需求，以免因為事前評估及協調作業欠周妥等，再度發生直升機無法落艦情事。