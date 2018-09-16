吳釗燮︰聯合國錯誤片面界定台灣地位

2018-09-16

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國大會開議在即，國際政論刊物《外交家》雜誌十四日刊登外交部長吳釗燮專文指出，聯合國誤用第二七五八號決議案，合理化對台灣的排除與孤立，他對此非常失望；吳並說，所謂的一個中國原則，曾被許多聯合國會員國挑戰，聯合國單方面界定台灣地位「顯然錯誤」。

《外交家》雜誌刊載吳釗燮投書

聯合國大會將於九月十八日在美國紐約聯合國總部登場。吳釗燮投書國際媒體，說明台灣能夠幫助聯合國達到永續發展目標，呼籲聯合國對台灣敞開大門。除了《外交家》雜誌外，奧地利德文報紙《維也納日報》十四日也以「聯合國忽視台灣」（Die UNO ignoriert Taiwan）為題刊載該文，並且以「台灣的外交部長」稱之。

吳釗燮在文中強調，台灣雖然無法參與聯合國的會議、活動及機制，但做為負責任的利害關係人，台灣從未規避其責任；台灣自動發布首次的自願性國家檢視報告，並對其他國家提供發展援助等。

《維也納日報》稱吳台灣外交部長

吳進一步指出，台灣觀光客、專家及專業人士總是被拒不能進入聯合國所屬機構內，只是因為聯合國不接受中華民國（台灣）的護照，「世界上幾乎所有國家都承認該護照」。

吳釗燮認為，聯合國排除台灣參與，不但違反台灣兩千三百萬人民的基本人權，也嚴重損及全人類的福祉；為確保聯合國為全人類服務，聯合國應力抗外來壓力，「開門歡迎台灣參與」。吳釗燮也對聯合國持續誤用第二七五八號決議案，合理化對台灣的排除與孤立，直言「非常失望」。

吳釗燮並表示，第二七五八號決議案既未解決台灣及其人民在聯合國體系代表權的問題，也未處理台灣與中國的關係，聯合國持續誤用此決議案，合理化對台灣的排除與孤立；所謂一個中國原則，曾被許多聯合國會員國所挑戰，「聯合國單方面界定台灣地位顯然是錯誤的」。

國內民團所組成的台灣入聯宣達團也於紐約時間十四日，與大紐約地區台僑共同舉辦「台灣入聯民眾大會」。數百民眾在紐約聯合國總部前齊聲高呼「UN for Taiwan」。台灣邦交國貝里斯駐聯合國常代Lois Michele Young大使出席活動，表達對台灣人民的支持。