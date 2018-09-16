持中國居住證 學者、立委主張限制健保

2018-09-16

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國九月起發放台灣居民居住證，被認為是對台統戰措施的一環，陸委會將修改「兩岸人民關係條例」，研議嚴密的安全管理機制。不過，有學者與立委認為，註銷戶籍牽涉範圍較廣，但至少應對申辦者限制健保權利，並做好完整配套。

中國號稱居住證可享受三項權利、六項服務與九項便利，其中包括醫療福利，但中國醫療水準落後，許多台商、台生與台幹仍選擇返台就醫，或是緊急在中國就醫後，仍向我健保署申請核退海外疾病自墊醫療費用。據指出，台商、台幹與台生等約四十萬人享有健保資源。

在健保已出現虧損下，監院去年底曾對「海外核退、退保又加保」的情況調查，發現境外自墊醫療費用核退件數及金額，中國占比最高，近六年每年均在十萬件以上，占所有件數九成，而核付金額從二○一一年的三．九億元，增加至二○一六年的五．三億元，占所有核付金額五成。

台大政治系副教授陳世民指出，依據「兩岸人民關係條例」，在中國已繳稅，於台灣可自應納稅額中扣抵。若中國居住證申辦者把稅都繳到中國，導致台灣稅收減少，政府適時縮減健保等社會福利權益，也可避免造成財政負擔、健保虧損。

民進黨立委邱志偉也認為，台灣最大的優勢是健保，在中國長期居住，卻還持續享受健保資源，「實在說不過去」，政府應盤點手上所有可能的政策工具。民進黨立委林俊憲強調，居住證是認同的象徵，不過，「除籍」是最強硬的措施，牽涉層面也很廣，政府或可從限制健保的各項權利，來做登記申報制的配套。

陸委會副主委邱垂正表示，相關可能配套都在研議中，仍須徵詢相關機關意見，才能做成決策。他再次強調，「申領居住證沒立即取消戶籍的問題」，目前仍以申報登記制並強化配套措施，做為政策主要方向。