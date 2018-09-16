對台情蒐做得比誰都還厲害 學者批中「做賊喊抓賊」

2018-09-16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國央視昨播放「反台灣間諜工作集中報導」，稱數名具備政經、軍工專業的中國赴台留學生，遭我軍情單位人員「拉攏策反」。學者認為，中國情報蒐集工作「做得比誰還厲害」，此舉是「做賊喊抓賊」，但亦可能是轉移焦點的做法。面對兩岸情蒐攻防，我方可適度加強監防作為、完善相關法令因應。

央視報導稱有數名中國學生赴台，卻遭我國人員以給予好處、報酬，甚至色誘等手段，意圖「拉攏策反」，這些中國學生多具有政經、軍工產業專業。

不過，中國學生皆採匿名處理，是否確實有報導所稱之人、事，真實性仍不得而知。

意圖轉移內部不安

對於兩岸情蒐交鋒，政治大學國際事務學院名譽教授丁樹範表示，中國官媒播放相關報導，背後原因待釐清，但中國現今內部狀況不佳，經濟狀況使百姓對中國政府信心下降，美中關係後續發展也難以預期。因此，中國是否想透過這個系列報導轉移焦點，值得繼續觀察。

台灣智庫諮詢委員董立文認為，檢視「央視」的報導，中國選在此時重提舊案，對我具針對性，但中國情報蒐集工作「做得比誰還厲害」，從美國總統川普日前抨擊「中國留學生幾乎都是間諜」，美國聯邦調查局日前也破獲中國籍工程師竊取美國奇異公司關鍵技術等，可見中國官媒舉措是「做賊喊抓賊」。

對於我方因應作為，丁樹範認為，我國為開放社會、媒體自由度高，兩岸資訊透明度存在差異，「他們（中國）很容易了解我們，我們不容易了解他們」，但我國也不可能重回過去的言論管控做法，因此，相關單位除強化公務員保防意識外，國安部門也可適度增強監防作為。

董立文指出，從中國「對台卅一項措施」及中國央視昨日報導等舉措可見，這些都是中國威嚇舉動，並運用「兩手策略」，在發放居住證給赴中就學、就業的國人之餘，也「叫他們小心」，我應強化國安、反間諜法令進行因應。