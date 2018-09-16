文攻伎倆 中國官媒炒作台諜活動

2018-09-16

〔記者鍾麗華、涂鉅旻、蘇永耀／綜合報導〕中國官媒央視昨晚報導國安機關開展「二○一八︱雷霆行動」，稱破獲逾百宗台灣間諜案件，隨後播出「揭批台灣間諜情報活動」，公布所謂「台灣軍情局」三名間諜人員，誘使赴台的中國學生從事間諜情報活動。對此，陸委會駁斥為「胡亂指控、惡意栽贓」；國防部也說，「內容子虛烏有，毋須隨之起舞」。

揭露三案 都發生在馬政府時代

消息人士認為，中國在這個時機點公布校園間諜案，除衝著日前我方處理中生周泓旭共諜案，另把年輕人當成可能被台灣「策反」的對象，也是對內思想再教育。但特殊的是，中國揭露所謂的台諜活動時間，都是在「馬政府時代發生的」。

這波文攻色彩濃厚動作，前天下午先於中國網路「預告」，指各級黨政機關、學校接獲的通知，中國中央電視台、環球時報等官媒將於十五日、十六日進行「反台灣間諜工作集中報導」 ，各級動員必須集體收看，以「提高反間防諜能力」。十七日環球時報將繼續報導。

昨晚先由央視新聞聯播展開。內容聲稱，中國國家安全機關近來組織展開「二○一八︱雷霆行動」，先後破獲「百餘起台灣間諜案，抓到一批台灣間諜及運用人員，及時切斷台灣間諜情報機關針對祖國大陸布建的間諜情報網路」。

報導還宣稱，台灣「間諜情報機關採取金錢收買、感情腐蝕、色情引誘以及網絡勾連等多種方式，極力向祖國大陸滲透，大肆策反發展人員」，並針對中生組織「安插大批間諜情報人員」，「以各種掩護名義哄騙利誘」從事間諜情報活動。

新聞聯播後，央視「焦點訪談」 節目，則播出三個案例，還公布「許莉婷、陳泰宇、林家輔」三位真偽難辨的「台灣軍情局成員」照片及「真實姓名」。

報導指稱，台灣鎖定就讀政治、經濟與國防科工機密的中國學生策反。其中，「小哲」二○一一年到義守大學交流，被台灣軍情局的間諜許莉婷色誘，提供涉及國防科工近百份情報，獲得報酬人民幣四萬五千元。

「小劉」是中國的政治學系研究生，二○一二年到淡江大學當交換生，被台灣軍情局間諜人員陳泰宇鎖定，還鼓勵「小劉」回中國後當公務員。

「小陸」則在二○一四年到台灣參加研討會，接待人員的實際身分是台灣軍情局的林家輔，「小陸」回中國後，提供國防科工機密資料，總共拿到人民幣一萬五千八百元報酬。

陸委會昨晚表示，政府開放中生來台，為促進兩岸青年認識與了解，中國企圖透過媒體宣傳，胡亂進行指控。我方呼籲中方應停止此以專制極權社會、構陷入罪的一貫手法，惡意栽贓我方，進行政治操作，阻撓中生來台就學，如執意操作，將更加引起兩岸疑慮和誤解，不利兩岸關係發展。