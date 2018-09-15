張天欽失言事件》促轉會啟動調查 一週內公布

2018-09-15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會本週爆發錄音洩密事件，促轉會副主委張天欽因失言惹議丟官下台，國民黨十八名立委昨翻牆直闖行政院抗議，要求面見閣揆賴清德抗議不成，又轉往監察院陳情。促轉會則宣布，擬於一週內完成調查，並公布調查結果，以昭社會公信。

促轉會表示，針對張天欽私下邀集幕僚開會一事，主委黃煌雄等人已鄭重道歉，並承諾徹底調查，將先啟動政風與人事等內部機制，針對副研究員吳佩蓉指稱張天欽業務費使用，以及要求同仁上班時間處理官舍等相關內容，進行調查釐清。

對於八月廿四日當天會議內容，促轉會指出，將進行事實還原，為提高過程透明度，接受社會檢驗，已邀請促轉會諮詢委員的社會公正人士，就本會調查結果的適法性、正當性提供意見，三名成員包含政大法律系副教授林佳和、交通大學人社系副教授林秀幸、太穎國際法律事務所律師謝穎青。

研究員蕭吉男辭職 稱非以東廠自居

此外，當天有參與會議的研究員蕭吉男昨發出辭職聲明，表示「全力配合調查」，並對自己不嚴謹的言行，讓剛踏出第一步的轉型正義工作頓挫，感到非常抱歉，也因個人行為，延遲了促轉的進度與速度，讓反對者找到了破口，非常內疚。

蕭說明，所謂的東廠說，緣起於八月廿日國民黨國政基金會，對是否存放政治檔案的記者會，對促轉會扣上的用字，自此就以這案例相互提醒應注意，而非以東廠自居作解讀。