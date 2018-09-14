持中國居住證「一段時間」 研擬除籍

2018-09-14

〔記者鍾麗華、蘇芳禾／台北報導〕中國九月起開放台灣居民申辦居住證，陸委會已研議嚴密的安全管理機制，主委陳明通今將赴民進黨內政委員會政策小組報告「兩岸條例」修法基本設計與概念，以及相關配套措施。據了解，對於外界「除籍」的要求，在考量已有二萬多名台灣民眾申領，申領者不致有「立即」被註銷台灣戶籍的問題，不過，陸委會研擬若「一段時間」持有，也就是在首次申辦外，再度領取，則可能被「除籍」。

陸委會提出「兩岸人民關係條例」修法，研擬居住證採申報登記制，除可委託代辦，申辦者不用特地回台登記，主管機關調查屬實也可逕為登記，若未登記會有行政罰；至於修法前已申辦的台灣民眾，會要求在一定期限內辦理申報程序，不會有法律空窗期。

若放棄中國居住證 就可復籍

修法也涉及領居住證者在公法上權利限縮，包括將限制申領者擔任我政府重要機敏公職與參政權益，因此除「兩岸條例」外，還有其他相關的法規也會一併修法。

立法院時代力量黨團昨天也拜會陳明通，了解陸委會修法進度。據轉述，陳明通表達，修法會分為兩階段，第一階段先處理居住證申報問題，第二階段才會限縮參政權、服公職等權利；黨團總召徐永明認為陸委會動作太慢，既然都要修法，何必分兩階段？希望陸委會能在立法院總質詢後就提出修法版本，就算只處理申報，也要快點進行。

時代力量也要求，申請居住證者，應比照在中國有戶籍或領有中國護照者，必須要除籍。據指出，陸委會已研擬將對「一段時間」長期持有中國居住證者註銷戶籍，而除籍後，只要放棄中國居住證，就可恢復台灣戶籍。

相關人士分析，首次申辦中國居住證，可能是出於中國各地台辦的壓力，或生活上的必需，但若長期持有，恐有認同的問題。由於居住證有效期限為五年，被問到「一段時間」是指多久？他認為，需要與立委及社會各界再討論。

陸委會副主委邱垂正昨在例行記者會表示，中共企圖以「居住證」，利誘籠絡我在陸民眾進行申領，同時刻意規避我兩岸條例單一戶籍法制，實際上是展開對我民眾管控、操作所謂「兩岸同屬一中」的統一進行式，其改變兩岸現狀的政治企圖明顯，我方非常不滿，並且無法接受。

中國居住證#除籍#

陸委會