神隱14天 鄺麗貞：參選台東縣長到底

2018-09-14

〔記者黃明堂／台東報導〕前台東縣長鄺麗貞託人登記參選下屆台東縣長，神隱十四天，競選動向也成謎。昨天終於有正式答案：參選到底。

鄺麗貞的丈夫吳俊立是國民黨台東縣長參選人饒慶鈴的後援會總會長，吳多次表達不滿鄺登記，甚至口出三字經飆罵、揚言離婚，強調會全力輔選饒。吳過去十四天都聲稱找不到鄺麗貞，但鄺昨晚在壹電視接受專訪，表明不退選，參選到底。

鄺麗貞指出，她很心疼吳俊立的「愚忠」，以前她在參選時（二○○六年參加台東縣長補選），馬英九主席支持她，但不讓吳站在他身邊，說「拒絕黑金在我身邊」，這讓她很心疼，但她從來沒看過吳有過「小弟」，怎會是黑金？說到此處，鄺哽咽落淚。

鄺：吳俊立幫不幫我 決定權在他

鄺麗貞說，「吳俊立會不會來幫我，決定權在他」，家是講愛的地方，他們夫妻不會離婚，她希望自己的參選，可以解除吳俊立的委屈，也希望吳快點清醒吧！

下屆台東縣長選舉共有五人登記，包括國民黨饒慶鈴、民進黨劉櫂豪兩強相爭，還有無黨籍的彭權國、黃裕斌、鄺麗貞。

外界原本多認為這場選舉是饒慶鈴與劉櫂豪實力相當的藍綠對決，綠營認為是最有機會攻下台東的一次，藍營則力守藍天，但原本團結的藍營殺出鄺麗貞登記參選，投下震撼彈，藍營原期待鄺「競而不選」，但鄺昨晚表明參選到底的態度，分裂恐怕難以避免，但對選情影響程度，仍待觀察。

吳俊立過去一直表達不會輔選鄺麗貞，但經過鄺昨晚的告白後，抱持何種心態？至昨晚為止，吳俊立都未接電話回應。