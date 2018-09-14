國民黨要求 促轉會全體請辭

2018-09-14

〔記者林良昇、施曉光、錢利忠／台北報導〕促轉會副主委張天欽在內部會議點名國民黨新北市長參選人侯友宜是「轉型正義最惡劣的例子」，自認促轉會就是「東廠」，張已請辭，行政院長賴清德、促轉會主委黃煌雄公開道歉，但國民黨中央及國民黨立委昨要求促轉會人員全體請辭，暫停運作，並赴北檢告發張天欽等人。

國民黨團總召江啟臣表示，從中央到地方，都有破壞行政中立和政治干預，很多「張天欽們」存在，影響國家公務體系運作。張天欽也許是促轉會的「老鼠屎」，但促轉會這鍋粥已爛掉了，讓民眾把粥吞下去，只會讓轉型正義拉肚子，促轉會所有委員、正副研究員應即刻全體請辭，暫停運作；該會新年度預算應停審並送司法機關；監察院也該調查該會違反行政中立。

國民黨團書記長曾銘宗強調，國民黨團要求組成跨部會調查小組，在責任未釐清前，促轉會必須暫停運作，總統蔡英文、行政院長賴清德也必須為一路重用張天欽負政治責任。

立委柯志恩表示，促轉會主秘許君如是前陸委會副主委傅棟成的嫡系人馬；研究員蕭吉男曾是台聯提名的議員候選人；副研究員張世岳曾是陸委會經濟處副研究員﹔研究員曾建元則是想想論壇專欄作家，是親綠學者。黃煌雄被張天欽架空，張可以膽大妄為，就是因為可以直達天聽，這樣如何讓人相信可以轉型正義？促轉會才該被促轉。

告發張天欽意圖使人不當選

國民黨立院黨團及新黨青年軍，昨也分別向台北地檢署按鈴，告發張天欽違反公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選，以及貪汙治罪條例之利用職務詐取財物等罪。

對於張天欽點名侯友宜並將促轉會與選戰掛勾，前總統馬英九昨受訪表示，這是他覺得最不可思議的一面，假如真要促進轉型正義，怎能跟選舉結合？張自稱是「東廠」，完全不可思議，雖然張已辭職，但還是必須了解，還有哪些人有參加這樣的做法，這絕對不能在一個實施民主憲政的國家發生。