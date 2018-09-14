張天欽是個案… 黃煌雄：促轉會照常運作

2018-09-14

政院期勉黃學到教訓

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會副主委張天欽在內部會議「打侯」、「自認促轉會是東廠」被爆料，前天請辭，行政院長賴清德昨批准張的辭呈。對於立法院國民黨團要求促轉會委員、正副研究員全體請辭，促轉會主委黃煌雄表示，他不評論，但這是單一事件，促轉會將照常運作，只是未來會走得比較辛苦。

吳佩蓉將離職 蕭吉男調離國會聯絡工作

促轉會已定調張天欽事件是單一事件，因此目前無意暫停運作，行政院也對促轉會委員重新任命持保留態度；至於向媒體爆料張天欽內部會議錄音的促轉會副研究員吳佩蓉將離職，這兩天都未到促轉會上班；促轉會研究員蕭吉男昨請假，將調離第一線國會聯絡工作。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，促轉會委員的任命是不是需要全盤來過、重新洗牌，事涉重大；促轉會是獨立機關，行政院尊重黃煌雄主委，也期勉主委在這次的個案學到教訓，促轉會可有更多作為，訴諸公信。

台灣二二八關懷總會理事長潘信行則痛批國民黨。他說，「國民黨是要被促轉會檢討、追究責任的對象，有什麼資格對促轉會說三道四，干涉促轉會的運作、要求促轉會停止運作、解散？」當年戒嚴時期，違反人權、不正義的是國民黨，現在反過來要求促轉會全體請辭，要干涉促轉會運作，「這是什麼邏輯？」

政治受難者劉辰旦表示，促轉會應加速調查白色恐怖時期與二二八事件的歷史真相，追究當年國民黨政權的責任。他反批國民黨要求促轉會停止運作，是要阻止白色恐怖等歷史真相的調查，「當年有幾萬個政治犯是誰造成的，國民黨為何不檢討？」

台灣民間真相與和解促進會昨發表聲明指出，針對加害者識別、清查或責任問題，是極為嚴肅且重要的課題，包括政府重要職位任命或競選民選首長的政治人物，都必須面對是否曾參與或協助威權時期壓迫行為的檢驗。「侯友宜因參與選舉而獲得社會關注，正是討論鄭南榕事件中加害者課題的好時機。轉型正義工作和選舉無關，針對加害者議題應該就事論事進行討論，而非因此迴避」。