日人踹慰安婦銅像 所屬組織道歉

2018-09-13

〔駐日特派員林翠儀／東京十二日報導〕國民黨在台南市黨部設置「慰安婦像」，引起日本「慰安婦之真相國民運動」組織抗議，該組織幹事藤井實彥六日前往台南市遞交「質問信」，其間藤井做出作勢踹像的動作引爆爭議。由於批判聲浪增大，「慰安婦之真相國民運動」代表加瀨英明今天在臉書發表聲明，為了此一傷害台日友誼的舉動致歉，希望台灣民眾等相關人士能夠諒解，藤井已於十一日辭去幹事的職務。

批藤井傷害台日友誼 盼台灣諒解

加瀨在聲明中表示，藤井作勢踢台灣慰安婦銅像的事件，被國內外媒體報導，該組織檢視網路上流傳的影片，並詢問了藤井。雖然藤井堅稱他沒踹、也無踹像的意圖，但該組織就目前網路上流傳的影片看來，認為藤井顯然有作勢踹像的動作，不論理由為何，客觀看來，毫無疑問是一種令人不悅的不當行為。

指銅像說明不符事實 國民黨應釐清

聲明也指出，藤井已於十一日主動辭去幹事一職。該組織最擔心的是，此事損及台日友誼，為了能挽回信賴，該組織將誠意以對，希望台灣民眾、日本國內支持者和相關人士能諒解。加瀨也表示，藤井的行為破壞日本人的品格形象和國際禮節，派他前往台灣的組織也難辭其咎，對於台灣民眾造成的不悅，他感到非常抱歉。

不過，該組織認為國民黨在慰安婦銅像說明板上所寫的內容與事實不符，擔心傷害日本名譽，甚至損及台日友好，希望國民黨釐清內容的真偽，並按照先前承諾做出答覆。