年改案 監院司獄會：不符釋憲規定

2018-09-13

兩派監委攻防 六比四表決通過

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院昨召開司法及獄政委員會討論年金改革釋憲案，最後以六比四表決，認為不符合釋憲規定。決議指出，釋憲案並無其聲請理由書中所指違憲疑義，且不符合「大法官會議審理法」第五條一項一款規定。此決議將與釋憲聲請，以正反意見併提十月監察院院會討論。據了解，屆時新監委將會要求把司獄委員會決議一併送到司法院。

學者專家多認為沒違憲

不具名監委說，司獄委員會已認為年改未違憲，且調查監委約詢的七名學者專家，有六名認為「沒有違憲」、「沒有信賴保護原則」、「沒有不溯及既往」的問題，若送到監察院院會卻還強行表決翻盤，代表這已從法律議題變成「政治決定」，未來大法官是否受理此政治味濃厚的釋憲案，仍要打上問號。

在雙方爭執兩個多小時後，司獄委員會最後動用表決，據了解，召委蔡崇義保持中立並未投票，在新監委趙永清請假下，新舊監委各有六人出席，但其中有兩名舊監委未投票，最後以六比四通過年改案不符合釋憲規定。

事實上，近幾個月蔡政府與馬政府提名監委對於釋憲聲請程序爭論不休。按照過去程序，在原審委員會通過後，須經司獄委員會審查，再送院會通過，才能正式提出釋憲聲請。由於司獄委員會是新監委佔多數，釋憲案被認為過不了司獄委員會，舊監委擔心釋憲案出不了監院，雙方掀起釋憲程序攻防戰。

監察院會前天決議，釋憲提案將「移回原審委員會，由原審委員會將聲請書與司獄委員會審查決議，併提院會討論」，換句話說，司獄委員會的決議將由原審的教文委員會與其釋憲聲請，一併送到下月的監察院會討論。

監院人士研判，下月監院院會一定會上演表決大戰，並在舊監委人數優勢下通過釋憲聲請，不過新監委會要求把司獄委員會決議一併送到司法院，若提案舊監委堅持不送，新監委會想辦法自己送。