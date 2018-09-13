美國讚台灣 世界的良善力量

2018-09-13

〔記者呂伊萱／綜合報導〕巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多接連與台灣斷交、轉向中國，美國關切此事並宣布召回三國使節。美國國務院於美東時間十一日重申，台灣是世界中的良善力量，美國持續支持台灣，同時，美國也不認為改變與兩岸的關係會對美國有利。

改變與兩岸的關係對美無益

台薩斷交後，美國白宮罕見地發表聲明關切，美國跨黨派參議員於九月五日提出「台北法案」，要求美國採取行動與世界各國接觸，以支持台灣的外交承認或加強與台灣的非正式關係。國務院接續於九月七日宣布召回巴、多、薩三國使節，以了解這三國與台灣斷交的決定。美國國務院發言人諾爾特十一日於國務院例行記者會上重申支持台灣。

諾爾特回答提問時指出，這三位使節將於九月十四日聚集華府、會見政府高層，討論美國如何在中美洲與加勒比海地區，支持「強健、獨立且民主的機制與經濟」。諾爾特也重申，台灣是一個成功的民主故事，是美國可信賴的夥伴，也是世界中的良善力量。台灣為因應全球挑戰而致力於擴大自身貢獻，面對打壓仍努力參與國際舞台，「美國將會持續支持台灣」。

對於美國是否關切中國持續挖角台灣邦交國的提問，諾爾特表示，美國意識到全球發展以及改善基礎建設的必要，各國有基於自身條件發展、尋求他國提供貸款的主權權利，但美方認為，這些條款應該是透明且公平的。

也有媒體提問說，美國自身在一九七九年與台灣斷交，但為何薩爾瓦多這些國家基於同樣理由與台灣斷交，卻會遭到懲罰或警告？諾爾特說，美國與台北維持密切的非官方關係、並與北京發展關係的做法，「簡單來說對我們有用，但不代表適用於其他政府」；美國也不認為改變與兩岸的關係會對美國特別有利。

對於美國退出拉美、導致中國勢力進入拉美一說，美國參議員魯比歐日前評論指出，這個說法沒錯，但並未能完全說明中國對當地黨派進行以億元計重金賄賂所扮演的角色。魯比歐是「台北法案」共同提案人之一，在美國宣布召回使節後說「這只是開端」。