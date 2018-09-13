總統：團結的台灣絕不會被擊倒

2018-09-13

軍方公布政軍兵推影片 今年以戰略層級的「不對稱戰爭」為主軸

〔記者涂鉅旻／台北報導〕今年度「政軍兵推」自九月八日執行至九月十一日，軍方昨主動公布今年「政軍兵推」影片，指今年兵推以戰略層級的「不對稱戰爭」為主軸，尋掘複合式潛在危機問題，提升重層嚇阻能量，也有多達近百個威脅想定，讓行政團隊在高壓危機應變中，尋求最適當的解決方案。總統蔡英文也發表談話表示，團結的台灣絕不會被擊倒。

就我國軍事層面而言，「政軍兵推」為各種行動最高層級的推演，其次才是「漢光演習」及「天龍操演」、「海強操演」、「長青操演」等年度總測考，「政軍兵推」另納入國際情勢、天災等各種複合式情境，推演各種國內外的潛在危難與因應作為。

國防部昨日公布的「政軍兵推」影片陳述，該兵推為政府最高層級的演習，培養團隊合作、尋掘潛在問題為最重要的兩項目標，自二○○五年迄今十三年，已經過十一次的演習，在軍與文、政務與事務官以及跨部會之間，建立完善的危機應變協調合作機制與默契。

提升我「重層嚇阻」能量

由於「政軍兵推」為最高層級國安演練，國軍影片也喻之「國之大計」，也指該兵推都以「從嚴從難、求精求實」著稱。今年「政軍兵推」想定，是以戰略層級的「不對稱戰爭」為主軸，尋掘我國在因應複合性危機的潛在問題，提升我國「重層嚇阻」的能量。

影片指出，此次兵推由具實務經驗的專業人士扮演敵方，反覆考驗政府各參演部會，再透過同樣具備專業能力的專家擔任觀察官，評鑑參演各部會的表現，不斷精益求精。由於推演期間威脅想定多達近百個，藉此營造嚴格、緊張氣氛考驗，讓近五百位行政團隊人士從高壓力的危機應變中，努力尋求最適當的解決方案，進而能夠迅速發揮政府最大的總和戰力，應對未來任何型態的危機挑戰，確保國家和人民安全。

蔡英文在影片中表示：「種種對台灣的打擊跟挑戰，只會讓我們更加堅強，我還是那句話，團結的台灣絕對不會被擊倒，台灣加油。」