坦承爆料 吳佩蓉：重聽錄音 氣到發抖

2018-09-13

「這種方式對待政敵 是我要的民主嗎」

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會副主委張天欽八月召開內部會議點名國民黨新北市長參選人侯友宜是「轉型正義最惡劣的例子」，這份會議紀錄的錄音昨被曝光，當天負責錄音的促轉會副研究員吳佩蓉昨在促轉會內部群組中坦承她就是洩漏促轉會開會內容的人，當重聽錄音時「氣到發抖」！

「二十四號當晚，我邊吃晚餐邊聽錄音，重新聽到談話內容，我承認當時氣到發抖。」吳佩蓉表示，台灣邁向民主這條路，有那麼多人為此犧牲奉獻，很多人在這幾年努力監督執政者，重新贏得人民的信任而重返執政，「如果坐在高位上的人，卻以這種方式去對待政敵，這是我想要的民主嗎？」

吳佩蓉昨在促轉會內部群組爆料，稱開會內容是她提供給媒體。她坦言，「對於我以不正義的方式揭發此事，我感到羞恥，卻不後悔，讓我難受困窘的是，從昨天至今，我用說謊或不認帳去偽裝我自己做的事情。」

促轉會將查是否洩密

對於事情的來龍去脈，以及吳佩蓉恐涉洩密一事，促轉會主委黃煌雄表示，促轉會將展開後續的了解與調查。據透露，為釐清外界疑慮，促轉會決定成立專案小組調查。至於表明有意請辭的吳佩蓉，昨請假未上班。

吳佩蓉表示，張天欽打算拿侯友宜作為力推「除垢法」的例證，某種程度是站得住腳，但是，掌握行政資源和話語權的高官，意圖操作此議題，以不正義的手段去對付類似侯這樣角色的人，真的是深化鞏固民主的必要方式嗎？

她說，台灣的民主發展，有必要去學習東歐共產國家轉型正義的做法嗎？「這是我心中很大的困惑」，如果真要推行人事清查，前面有個必做的程序，就是完整取得政治檔案，然後進行非常嚴謹的比對，以及取得社會多數共識後，認為有必要推行，再去做相關立法準備，或許是更恰當的方式。

吳佩蓉說，張天欽向來妄為，他下令要同仁研讀文獻或資料，在沒有任何周延準備下便對外發布，還將出國考察與除垢法綁在一起，遂行其個人意志，因為他是促轉會發言人，加上自認與媒體關係良好，一再故技重施，丟出他想放的消息，嚴重干擾促轉會的正常運作。