「打侯」 惹議 張天欽辭促轉會副主委

2018-09-13

自認「東廠」 指侯友宜是轉型正義最惡劣的例子 「如果沒有操作 很可惜」

〔記者李欣芳、楊淳卉／台北報導〕蔡政府力推轉型正義，但促轉會副主委張天欽八月卻在內部會議直接點名國民黨新北市長參選人侯友宜是轉型正義最惡劣的例子，不僅說「這個如果沒有操作，很可惜！」甚至自認促轉會就是「東廠」，離譜談話遭批評為選戰打手。張天欽昨閃電請辭，促轉會主委黃煌雄則向外界三鞠躬道歉，表示已同意張天欽請辭。

張天欽遺憾：談話被片面擷取、扭曲

張天欽發布聲明表示，促轉會職員大多兢兢業業，期盼兩年內完成總結報告，實不應受此爆料錄音波及，損及公信力，他感到非常抱歉與不捨，已向主委口頭請辭，負起政務官應有的責任，期盼藉此消弭相關疑慮。不過，張天欽認為，「錄音爆料內容被片面擷取，遭扭曲為充當選戰打手」，他感到不解、遺憾。

張天欽八月廿二日接受電台專訪時拋出促轉會將參考歐洲轉型正義經驗，研擬制定「除垢法」，追究在二二八事件、白色恐怖時期檢警司法人員是否涉及「加害者責任」，這項立法宣示隨即遭部分媒體批評是衝著侯友宜而來。

儘管促轉會第一時間公開澄清，無關侯友宜，但張天欽八月廿四日下午召集幕僚開會，包括主秘許君如、研究員蕭吉男、曾建元、副研究員張世岳、吳佩蓉等人出席。

根據流出的會議內容，張天欽一開始先稱侯友宜是「轉型正義最惡劣的例子」，在廣播專訪後有兩家日報採訪他，隔天還登上報紙頭版，張說：「你看侯友宜，這個如果沒有操作，很可惜！」討論中，蕭吉男建議，可喊出「投侯友宜就等於投汙垢一票」的口號，到立法院備詢時，如果要作秀，可以請立委送好神拖，「除垢要有拖把啊！」引發與會者哈哈大笑。

許君如也建議，「開議期間要有委員當我們的側翼」。張隨即表示，側翼就是「民進黨那八個（指立法院司法法制委員會八名民進黨立委）」。

蕭吉男認為，促轉會要強化正義的形象，「我們現在正義是一隻腳奠基在東廠，本來是西廠跟南廠，現在變東廠」。張天欽接著呼應表示，「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠。」

張天欽會中也不客氣批評黃煌雄的轉型正義路線，「主委幫我們定調我覺得很不爽，我絕對會把他翻案」，「促轉會不接受這套，至少我副主委不接受這套」。

張天欽昨天上午請辭後，黃煌雄下午率促轉會專任委員楊翠、葉虹靈與彭仁郁三鞠躬道歉，黃煌雄說，他監督不周，造成社會對轉型正義產生疑慮與誤解，代表促轉會鄭重向社會道歉。

主委黃煌雄鞠躬道歉 但不會因噎廢食

黃煌雄強調促轉會絕對不可以、不可能，也從未將轉型正義工作與選舉掛勾，更不會成為選戰工具，甚至針對任何特定個人進行議題操作。但促轉會不會因噎廢食，仍會進行「除垢法」的理解與研究。

張天欽昨二度聲明說，當天會議討論人事清查制度時，確有檢視許多政治受難者，包括鄭南榕等威權時代異議民主人士逮捕工作，當時情治人員受命如何執行業務，卻造成罹難遺憾等情事，大家都深知碰觸此議題，必遭反撲、汙名，所以應參考國際處理案例。