日人踢慰安婦像 謝長廷︰譴責任何破壞台日友誼行為

2018-09-12

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕日本右派團體人士藤井實彥要求國民黨台南市黨部拆除慰安婦銅像，並出現腳踢慰安婦銅像的畫面，引發重大爭議；駐日代表謝長廷十一日表示，他反對任何升高台日對立、破壞台日友好的行為，藤井的行為是破壞台日友好的行為，所以他也要對藤井個人表示嚴正譴責。

謝長廷表示，他就任駐日代表以來，對慰安婦的事情要求日本協商、賠償和道歉，次數達六次，外交部的立場是一貫的，始終未變，他就任後也在執行這個立場。

對於藤井腳踢慰安婦銅像的爭議，謝表示，事實他並不清楚，但他的立場一向主張和解、共生、和平，反對暴力或暴力暗示行為，若藤井有腳踢事實，他要表示嚴正譴責。謝長廷強調，藤井的行為，是破壞台日友好的行為，所以他也表示抗議。

謝長廷認為這個行為不代表全部日本人，因為網路上很多日本人是譴責的，說這個行為破壞台日友好，所以藤井不代表日本人，也不代表日本政府。

若個人行為 不會向日政府抗議

對於有人要求謝長廷向日本政府抗議，謝長廷表示，如果有任何證據顯示這是日本政府指示的，我們當然要抗議，如果是民間的、個人的，我們不會抗議。外交部若有指示則另當別論，他個人認為不應將此提升到政府。他說，我們的個人行為也有針對日本人的暴力，但這些不是代表台灣人民。