《焦點評論》中國運用台媒

2018-09-12

記者鄒景雯／特稿

中國政府閹割了其國內的普選制度，但是他們專注於台灣的選舉，則是不惜人力與物力的投入。今年底的地方選舉，儘管不是總統大選，然其定位這形同是民意檢驗蔡英文總統施政的「期中考」，基於今後兩年對台談判的籌碼亟待增加，因此如何壓低民進黨的勝率，已是北京下半年最優先的工作指令。

在這樣的氣氛下，涉台系統全面性的執行目標清楚而明確，在各種實際作為之中，中國台研機構最近向上提送了一份台灣選舉因應建議，內容就相當讓人好奇，對岸的智庫主張要善加運用台灣開放的媒體環境，做為擴散北京效應的現成工具，認為應該在選前透過台灣媒體造勢，首先要特別突出經濟貧弱、失業問題、低薪難解等社會矛盾，藉以針砭執政黨政績；其次則是在各選區散佈民進黨仍可輕鬆勝選的輿情，以降低其支持者投票意願，並後續操作該黨鐵票區支持的鬆動。

以上這些看法，自由人笑笑就好，比較有趣的是，台研單位還進一步提出，要減少民進黨候選人的得票率，對「白色力量」應過度支持，並且有必要專項研究其發展動向。從這些涉台人員的思維中，可以發現他們勤走台灣調研，知道「白色力量」與綠營支持者具有若干重疊性，也學會了「棄保」的選民投票抉擇。之所以說有趣，是對岸不會不知道「白色力量」更能吸引到藍營選民的青睞，但他們似乎不在意，原因應該是在野黨是次要敵人，因此暫時不必進入目光之內。

中國運用台媒，不只是嘴巴說說，方案寫寫，圈內已經有消息傳出，中國國台辦受到國內政黨的請託，要求協助台灣某社群新聞網站公司在中國市場進行推廣，並與中央廣電單位建立溝通窗口。這些敏感的連結，未來會在選戰中扮演什麼樣的角色？國內公權力有關單位必須對此保持高度戒備。

民主社會面對來自專制或敵意國家的入侵，並不是台灣的「專利」，美國今年也即將舉行期中選舉，而美國調查俄羅斯干預美國大選的步調，刻正如火如荼，一點也不受政治顧忌的牽絆，包括今年二月起訴了俄國一家社交媒體公司，這家公司冒充美國人在社群網站傳送醜化希拉蕊的假訊息，就是一個眼前的例子。同樣的道理，要確保年底選舉的公平性，台灣檢調機關當然要耳聰目明，查察不法，不做政黨考慮，在選季中積極發揮應有的職能。

只要台灣民意能夠得到公平的展現，它就會成為抵抗外力的長城，甚至才是兩岸關係的真正解方。