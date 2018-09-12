政軍兵推 模擬應變兩岸外交情勢

2018-09-12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕由國安會規劃的年度「政軍兵推」昨進入最後階段，總統蔡英文、副總統陳建仁、行政院長賴清德車隊昨午後分別自國防部大門進入圓山指揮所，檢驗我國各部會面臨國內外緊急危難事件的因應作為。據悉，今年兵推的軍方色彩較往年略微淡化，主要考量國際局勢變化迅速，強化我方政府因應外交、兩岸情勢發展的因應作為。

軍方色彩較往年略微淡化

總統去年參與政軍兵推時，曾搭乘雲豹甲車，今年則未再搭乘甲車。據透露，這和總統先前搭乘甲車到南部勘察水災遭批評事件無關，且在危難事件發生時，總統也可能正在跑例行行程，因此搭乘座車直驅圓指所，符合演練情境。

政軍兵推自二○○五年、前總統陳水扁任內舉辦至今，當時命名為「玉山兵推」。在陳水扁任內，我國多以中國對我軍事威脅作為演練主軸，還曾模擬中國領導人在他國遭暗殺，中國解放軍因此揮軍我國，以及我方總統遇襲，副總統接手指揮的情境。前總統馬英九執政時期，情境多為國際局勢、災難、軍事威脅等構成的複合式危機。

據了解，相較於去年政軍兵推以中國透過網路、飛彈襲擊我方基礎設施，我方政府單位的因應作為，今年兵推軍方色彩略微淡化。由於國際局勢變動劇烈，今年政軍兵推將外交及兩岸局勢變化做為主軸情境，但對於政軍兵推參與人員及細節，相關人士皆不願進一步透露。