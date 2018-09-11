新聞幕後》國台辦好大的官威

2018-09-11

記者鄒景雯／特稿

台灣的九合一選舉進入倒數計時階段，中國的老毛病又發作了，近來國台辦似乎忙得很，忙什麼呢？當然是自以為凡是能打擊「台獨」的，什麼都要來上一下。其中，有個現象值得用紅筆畫一下重點，那就是台灣許多公司的大老闆前往北京的人數與行程，最近似乎頻繁了一些，這摸摸頭的情況，預計未來兩個月，也就是投票之前還會持續，不會停止。

扣除一些既定業務所需本來就要跑一趟的，不用懷疑，相當比例當然是接受台辦系統的邀約而去；尤其外交領域出身的新任主任劉結一接掌後，作風與前任經貿背景的張志軍不太一樣，這「小光頭」官威不小，業界傳出國台辦甚至點名台灣某集團負責人「上任迄今尚未前往拜會」，言外之意實在引人側目。

中國之所以能使個眼色，台灣企業家就得唯命是從，除了北京掌握市場、規則、通路等一切的政治經濟籌碼之外，更在於其不可理喻的隨意性，這種隨意性，重則可以「一夕歸零」。例如，經查證確知，一家屬於馬友友級的知名上市公司老闆，不久之前就因為身體健康出了問題，不得不在預定前往北京請安拜碼頭的約定中缺席，隨後該公司在中國經營的特許項目立即遭到取消，改由其他台灣同業接手，沒順著老共的毛摸，代價果然就是如此慘烈，情非得已，不是故意，同樣修理。不過，當大家看到馬雲等人的壯年被退休，或是海航集團王健的客死異鄉，再叱吒風雲又如何？連他們「自己人」都這樣，台灣人或許也不必太大驚小怪。

北京使喚企業界從來就沒客氣過。猶記二○一二年宏達電董事長王雪紅在選前一天召開記者會，宣稱「支持九二共識，支持兩岸和平發展」，鴻海董事長郭台銘則是自購一百多張機票，要求員工回台投票等，都令人印象深刻，這些企業家在中國皆「上達天聽」，與前朝領導人頗有往來，但是等到新主習大大上來，不是一樣遭到徹查，威盛轉投資開發的晶片還被迫停用。

反觀最近這些紛紛訪中的企業主，是去無奈交心也罷，或是去欣然受命也罷，未來在選前，如果發生類似當年大選時的企業界競相表態事件，包括「兩岸同屬一中，反台獨」，或是更新穎的「兩岸一家親」，也是可以想見的。

只是：有拜，沒保庇，殷鑑在前。台灣人已經知道：屆時若真有大老闆要這麼做，是討不到便宜的，就算討到了一時便宜，也不可能長久，而他們在母國好不容易創建的企業形象，肯定會伊於胡底，註定兩頭落空的機率恐怕不小，有史可證。