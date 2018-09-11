加強重層嚇阻 打造微型飛彈突擊艇部隊

2018-09-11

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍不斷強化海軍艦艇與快速渡海作戰能量，使我國海防壓力日益沉重。為加強「重層嚇阻」戰力及我國中樞地帶防衛能力，國防部將在未來十年內，分批籌獲「微型飛彈突擊艇」，也不排除重新整建淡水河口的突堤碼頭，讓搭載反艦飛彈的飛彈突擊艇，必要時能自河口出擊。

擬駐淡水河口

據了解，打造微型飛彈突擊艇部隊，為參謀本部高層構想，該艦排水量約四十五噸至五十噸，可搭載兩枚雄風二型亞音速反艦飛彈。雖然該艦艇相關設計與人力運用仍在前置作業階段，但考量船上空間有限，可能連床鋪都不會設置，且考慮只乘載三名官兵，艇長亦不排除由高階士官擔綱。

根據軍方構想，微型飛彈突擊艇就如同機動飛彈發射車「水上版」，同樣為反艦飛彈機動發射儎台，也因該艦艇體積小，如有必要，可借助小型漁港部署、補給。

傳聞我國過去「漢光演習」兵推時，也曾模擬演練中國的歐洲野牛大型氣墊登陸艇直搗我中樞地帶的情境。因此，為增添用兵靈活性，軍方也評估，微型飛彈突擊艇服役後，是否比照已除役的海鷗飛彈快艇，重新進駐淡水河，唯淡水河口的海洋監偵指揮部突堤碼頭荒廢已久，有待重新檢整。

軍方表示，如微型飛彈突擊艇能進駐淡水河，確實能加強台灣北部地區反艦能力，在戰時可更有效反制敵軍艦艇，但艦艇部署與未來應用等相關計畫仍在評估中。

根據國防部明年度預算書顯示，海軍六十艘微型飛彈突擊艇總預算為三百一十六億三千八百四十四萬三千元，自明年編列至民國一百一十八年，明年將執行四億六千八百二十一萬一千元預算，未來將比照沱江級巡邏艦、光華六號飛彈快艇，分批次撥用。