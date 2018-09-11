強化聯戰 「天龍」東部外海秀肌肉

2018-09-11

反制中國機艦騷擾 空軍精銳盡出 實兵對抗

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國軍機、軍艦「遠海長訓」走向「實戰化」，多次在我東部外海活動，壓縮我防衛縱深。為強化面對敵情威脅的因應作為，空軍「天龍操演」昨正式登場，以中國軍機、軍艦藉由演訓之名襲擊我國為背景，軍方調派大批IDF經國號、幻象2000、F-16戰機至東部外海空域實兵對抗，更結合防空飛彈、海軍、陸軍及海巡等單位協同操演，加強三軍聯戰作為。

政軍兵推模擬應變

蔡今赴衡山指揮所

另據悉，由國安會規劃的「政軍兵推」在本週日起連三天舉辦，模擬外交、兩岸、國防等各項國安狀況發生時，首長與各部會應變能力。對於演訓內容，相關人士皆稱為機密，不願多作透露，但由於該演訓已進入最後階段，據透露，總統蔡英文預定今日搭乘指揮車前往北市大直的衡山指揮所。

國防部為驗收軍種戰術作為，空軍昨起進行「天龍操演」，調動我三型主力戰機及F-5戰機投入演訓，據透露，此次操演調派的戰機數量「相當多」，部分F-5戰機也被派至西部空軍基地「補位」。

據悉，往年「天龍操演」曾驗證夜間截擊作戰及基地洞口遭破壞時搶修演練，至於今年演訓確切相關項目，相關官員稱演練正進行中，不願透露。

空軍司令張哲平昨也到花蓮佳山空軍基地視導「天龍操演」開幕式，期勉參戰單位注意安全、發揮戰力以展現平時勤訓精練成果，且今年「天龍操演」整合海軍、海巡、岸置防空及制海飛彈、陸軍等部隊，共同執行聯合作戰操演，希望官兵好好把握機會，充分協調與相互配合，有效發揮聯合作戰效能。

而海軍主導的「海強操演」也將配合空軍演訓辦理，據悉，「海強操演」的啟動時間略晚於「天龍操演」，但仍會和空軍戰機搭配，強化聯合作戰能力。另外，今年「海強操演」比照往年，打散海軍既有編隊，將我國各型主力艦艇重組紅軍、藍軍兩支隊伍，以實兵方式進行各種對抗。