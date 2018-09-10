侯獲茶農贈文宣茶包「新北南投 農業合作」

2018-09-10

〔記者李雅雯、陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天在新北市黨部和南投縣茶農會面暢談，立委許淑華和南投縣茶農帶來兩萬個外包裝印有侯選舉文宣的薑黃茶包，為他加油打氣。侯友宜說，南投縣和新北市的農業區有相似處，未來兩地可以攜手合作、分享經驗也分享好的農產品。

許淑華說，南投縣有很好的農產品，可惜就是缺少了宣傳管道和通路，這次帶上薑黃茶包，期望給參選人加油打氣，也要讓薑黃茶的好味道給眾人嚐嚐。

侯友宜大讚薑黃茶味道好、對身體健康也好。他說，南投縣和新北市的農業區有相似處，未來兩地可以攜手合作、分享經驗也分享好的農產品。

本報最近所做的民調，侯友宜支持度維持領先。侯友宜認為，民調都是參考用的，最重要的是支持者要在投票日當天投下一票。對於民進黨人士放話認為「侯友宜的輔選能量未如預期」，侯則說，選戰永遠是要靠自己，會盡全力不辜負他人期待。

外傳國民黨主席吳敦義在中常會曾私下提醒新北市長朱立倫，指新北市長選戰是「兩人的共同政治命運」，國民黨人士還分析，民進黨如果拿下新北市「等於一次打死兩個人」；對此，侯友宜昨回應，「侯友宜就是侯友宜」，他所做的事，很多人沒辦法做、也不敢做，因此自己做的事自己擔、自己拚，從頭到尾自己向前行。