蘇成立工程界後援會「我當選 各位會很忙」

2018-09-10

〔記者李雅雯、邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天在中和區成立工程界後援會。蘇強調若是當選，將把都市更新、捷運、新北表演中心預定地設「親子體驗博物館」等列為優先建設事項，他笑著對現場工程業界人士表示「到時候各位會很忙」。

蘇昨在會場狂打昔日縣長政績牌，接連指出當年縣府多項建設有賴工程界一起出力完成，新板特區就是一個好範例。

蘇貞昌指出，若當選新北市長，將著重推動都更，成立行政法人性質都更專責中心，重大交通幹線沿線危老建築優先做；另也將加快捷運的建設速度；位於新板特區的三．三公頃新北表演中心預定地規劃設置「親子體驗博物館」，不讓它僅維持現狀淪為「全台最貴的機車停車場」。

再打建設牌 「當市長立即上手」

本報最新民調顯示蘇貞昌支持度仍落後對手侯友宜八．九七％，蘇貞昌表示，民調是看趨勢、不是看數字，這段時間以來他很認真地發表要為新北市做的政策和怎麼做，從網路上和走菜市場過程中可以看到選民、新北市民熱情的期待，這個趨勢越來越強，「對我們愈來愈好」。

至於本報民調顯示新北市民對於蘇貞昌在縣長任內的施政印象有四成九，高於甫卸任新北市副市長侯友宜的二成八，蘇貞昌則說，他已經十三年沒有當縣長，卻仍有近半市民沒有忘掉他，若當上市長一定立刻上手，期望新北市民能把這個印象擴散，「讓我有機會勝選，為新北做事」。