澳駐台代表︰盼中國等夥伴本於規則 進行經貿互動

2018-09-10

記者呂伊萱／專訪

澳洲與中國關係近年緊張，面對中國銳實力發展，澳洲與台灣在區域中如何合作應對？澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）接受本報專訪時，並沒有正面回應此事，但強調澳洲期望看見的區域是「和平、繁榮、開放的」，且夥伴能基於規則與彼此互動，合作促進經貿來往，區域夥伴也包含中國。

澳洲新任總理莫里森八月底上任，如何處理與中國的關係被視為最大的挑戰。澳洲與中國關係緊繃，澳大利亞國會今年通過兩項反外國干預法案，莫里森是相關法案推手之一，也曾因國安疑慮，阻擋中資進入澳洲。但莫里森上任至今，並未對外交政策表達明確方向。

面對中國銳實力發展，澳洲與台灣有無合作空間？高戈銳在訪問中並沒有正面回應，而是描繪澳洲的區域願景為何。高戈銳說，澳洲期望看到的區域是「和平、繁榮、開放的」，且區域內的夥伴能夠基於規則與彼此互動，透過合作、進一步整合經濟，創造良好的貿易來往。

他說，區域夥伴包含中國、日本、美國、印度與印尼等東南亞國家，如同過去三十年來各國追求經濟成長一般，希望這樣的互動繼續下去。

台澳雙方人員交流 更趨緊密

而以廣泛的台澳關係而言，除了能源焦點外，高戈銳也提到雙方多項「人的來往」。例如自前年底以來，台澳雙方開放天空，台灣至澳洲布里斯本、雪梨、墨爾本及伯斯四個航點，各航點班次和容量均不再設限；澳洲政府去年十一月也宣布，台灣成為第十六個可以使用澳洲入境智慧閘門的國家。相關措施均促成觀光明顯變化，去年就有約十七萬名台灣遊客赴澳洲旅遊。

高戈銳並提到，澳洲與台灣間有很好的技職教育合作，提供機制、也合作發展計畫。例如澳洲技職教育聯盟（TDA）在今年八月底，才剛和台灣勞動力發展署簽署合作意向書，加強旅遊業和會展產業的合作。高戈銳說，這是非常棒的倡議，將幫助提升人才技能並調和技職基準。

高戈銳也提及，目前每年約有一萬八千名台灣學生在澳洲註冊留學，打工度假計畫則約有二萬二千人參與，也有提供青年學習交流的「新可倫坡計畫」，皆為有相當基礎的來往。此外，台澳正推動「藝術家駐村計畫」，由藝術家輪流在台灣與澳洲北領地交換駐點，推動在地藝術發展，「這些都是人與人之間的交流」。