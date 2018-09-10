澳駐台代表︰台灣能源轉型藍圖 非常完整

2018-09-10

記者呂伊萱／專訪

蔡政府力推再生能源等綠能政策，國民黨則多所質疑，澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）接受本報專訪，在談及台灣能源政策議題時直陳，台灣推動能源轉型的政策藍圖非常完整，加上政府和企業通力合作，積極向目標邁進。他強調，澳洲相當了解台灣具有能源轉型的野心，公私部門所展現的決心「令人印象深刻」。

澳「向北看」印太區域 包含台灣

第廿三屆台澳能礦諮商會議（JEMTIC）與第三十二屆台澳經濟聯席會議於八月底舉行。高戈銳受訪時指出，澳洲「向北看」就是印太區域，是對澳洲來說世界上最重要的區域，而澳洲尋求與此建立或強化夥伴關係，其中當然包含台灣，「是很重要的經濟夥伴」。他認為，台澳間擁有既定經貿交流基礎，更有持續發展成長的潛力，而在結束不久的「澳洲商業週」中，政策制定者與企業及企業之間彼此交換意見，討論中最大的焦點就是能源。

高戈銳指出，以煤礦而言，澳洲供應台灣近半的動力煤，供以發電；高熱值煤炭則適合新型超超臨界電廠使用，將有助於減少空污，因應氣候變遷需求。另，澳洲也是台灣進口天然氣的最大供應者，供應量在二○一七年成長三倍，台灣中油也投資澳洲依序思液化天然氣田，簽署十五年採購契約，首批將在今年底前運抵台灣。

台灣是澳很重要經濟夥伴

高戈銳說，雖然台澳能源經貿已有相當基礎，不過，目前為止都是短期交易，此筆採購契約則將建立長期合作的基礎，可望帶動翻倍成長，是近期內的重要進展。

除此之外，高戈銳在訪問中指出，澳洲相當了解到台灣具有能源轉型的野心，公私部門所展現的決心「令人印象深刻」。由於澳洲本身也在推動再生能源，「只稍微領先台灣一點點」，能分享經驗。澳洲再生能源開發商麥格理協助台灣建設離岸風電廠「福爾摩沙一號與二號」，以達成在二○二○年前發電五二○MW的目標，就是很好的例子。在太陽能發電與電力儲存方面，世界現存最大電力儲存設施的特斯拉電池正位於澳洲南部，澳洲政府也正在推動更進一步的太陽能發電計畫。

高戈銳認為，台灣推動能源轉型的政策藍圖非常完整，加上政府和企業通力合作，積極向目標邁進。值此之際，不論是煤礦、天然氣或再生能源發展，澳洲都希望在其中扮演角色。

高戈銳也說，澳洲歡迎台灣廠商到澳洲投資；目前已有中油投入澳洲礦區探勘計畫、台電在班卡拉的煤炭投資計畫與中鋼投資Sonoma煤礦等案例。或例如澳洲政府正在推動「大雪梨計畫」，將會把雪梨西部打造成航空城，是一個巨大的投資計畫，也希望吸引更多台商參與。