學者：拉美國家棄台投中 華府有意見

2018-09-09

美召回駐薩爾瓦多等三國使節

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國務院昨聲明召回薩爾瓦多、多明尼加、與巴拿馬這三個與台灣斷交的拉丁美洲國家的使節，中山大學中國與亞太區域研究所所長林文程受訪時表示，美國認定北京打壓台灣已片面改變台海現狀，藉此向其他仍與台灣有邦交的拉美國家示警，若跟中國建交，「美國有意見」；淡大國際所助理教授黃介正認為，這是美中兩國在拉美角力的展現。

若三國願意復交

程建人：為什麼不接受

前外交部長、駐美代表程建人受訪時強調，美國這個做法「主要還是從他自身的國家利益角度衡量」，因美國感受到中國挑戰自身在全球的領導地位，對美國的領先造成強大威脅，召回中南美洲大使也能藉機了解中國在拉美、加勒比海的外交進展情況。

程建人提醒說，美國召回大使的作法短期來看對台灣有利，但台灣不應過度樂觀，畢竟「美國主要考慮的不是台灣，是美國的利益」。

對於這些斷交國家一旦「回心轉意」，程建人也說，雖然可能性很小，但若此三國未來願與台灣復交，「我們為什麼不接受？」

林文程認為，這些與台灣斷交的國家，都是中南美洲原屬「美國後院」的國家，美國把它們當成自身勢力範圍，與台斷交、與中建交，「對美國是極度不尊重」；對於是否有機會復交？林也說，台灣若討論復交，最重要的就是不能為了發展外交關係，犧牲權益。

黃介正受訪時強調，美國召回這三國大使「不完全是為了台灣」，主因是中國短時間內在中南美洲有這麼多的斬獲，確實讓美國有所警覺。

黃介正強調，台灣與中南美洲國家來往應該要有自己的判斷，因為「並非所有中南美洲國家都喜愛美國」，台灣在中南美洲與美國聯手，「不一定會佔到便宜」。