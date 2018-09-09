中國「對台31項措施」處處風險 台商投資頻遭政治干預

2018-09-09

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國經營環境惡化，加上美中貿易戰，台商赴中投資風險增加。陸委會整理過去台商投資風險案例，除最常見的政治干擾外，中國地方政府動輒改變優惠政策，導致台商財務危機，還有被徵收土地、違約詐欺等情況，更有人被無預警查稅，追溯過去十年的稅金與利息，高達人民幣二億元。

優惠政策頻繁改變 導致財務危機

陸委會公佈廿三個台商赴中投資風險案例，最多是以政治干預企業投資經營。事實上，中國國台辦多次表示，「支持台商赴陸投資展，也希望廣大台商承擔起社會責任，以實際行動支持『九二共識』，反對台獨。」今年以來就發生多起台商被要求以實際行動支持「九二共識」，審查言論，並威脅公司營運。

根據統計，「兩岸投保協議」行政協處案件類型中，土地糾紛佔協處案件近五成。有台商表示，中方以建設高速公路為由，無預警徵收其所經營的農場中間區域土地。還有人與中國地方政府簽訂建設合作協議書，地方政府未依約提供承諾土地，也有地方政府不完整提供土地權利證明文件又違約徵地，導致台商受損。

陸委會報告也指出，中國給予的優惠，因其政策頻繁改變，存在高度不確定性，例如對岸在今年五月發佈「關於二○一八年光伏發電有關事項的通知」，大幅降低太陽能光電補助，不僅影響台商，在台關係企業也受連帶衝擊，導致南科長晶廠產線暫停。

此外，有台資通路商近年因中國店租飆漲、人工薪資調漲，以及中國通路商「模仿」台商促銷方案、削價競爭，加上中方政府背後扶植撐腰，只好退出中國市場。也有一家台資製鞋公司二○一六年底遭中方要求補繳增值稅及利息逾人民幣二億元。

至於台青赴中創業，也傳出被中國股東「吃掉」。一名台青在東莞成功生產「自拍機器人」，卻發現被中籍夥伴掏空，受害台青遂提起訴訟。也有台商成立健康管理公司，與對岸醫院簽訂合作協議書，醫院卻以主管部門行政指令為由要求終止合約，受害台商只好提起訴訟。