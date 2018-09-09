中國「對台31項措施」處處風險 台師赴中需先表態挺統

2018-09-09

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國祭出「對台卅一項措施」，發放「居住證」，積極拉攏台灣人赴中發展。不過，陸委會蒐集國人赴中風險案例發現，有台灣教師赴中任教須先表態「支持祖國和平統一」，合約上寫明「不能批評政府和黨」，教室也裝攝影機監控，大學課堂設有便衣「巡視員」對老師教學內容錄音與記錄，嚴密「監控」課堂情況。

教室裝攝影機 嚴密監控

陸委會日前公佈「因應中國大陸對台卅一項措施」實施成果報告，並分析廿三個國人赴中國風險案例。由於近年來中國廣招台灣博士前去任教，相關案例即高達十四個。最常出現頻繁換校，以及原合約升等、薪資、福利等條件，在換約時被修改，優惠條件並未實現。

案例報告指出，中國嚴格限制言論自由，台師赴中任教受到中國政治意識形態管控。中國的大學教室裡充斥著攝影機，巡視員會對老師教學內容錄音與記錄；有台籍助理教授上課遲到兩分鐘，踏進教室時就接到學院辦公室打來關切電話，才知自己被監控。

想要升等 必須政治掛帥

有台師反應，填寫求職問卷時，不僅須填寫「堅決反對法輪功」，還要表明「支持兩岸和平發展」、「支持祖國和平統一」才能被錄用。有些學校合約上，也明文寫著「不得散播反中言論」、「不能批評政府和黨」，口頭上更是頻繁告誡。

陸委會案例也指出，中國的學位或升等論文，須經意識形態審查，想要升等也要配合政治掛帥的學術潛規則，包括平時在校園裡與中共黨員合組小組「繼續學習」，假日也須配合中國推動「精準扶貧」攻堅工作。

在就學風險方面，有台生表示，一般台灣的大學畢業學分約一二○、一三○個學分，但北京、清華與廈大、華南理工要一七○個學分，某大學約有三分之一台生因無法適應中國校園學習環境而返台就學。