新聞分析》F-16升級加碼 增加抗中籌碼

2018-09-08

記者羅添斌／特稿

國防部核定對F-16戰機性能提升計畫加碼一○六億元，總金額由原本一千一百億元一路追加，達到一四○二億元，性能提升後的F-16戰機，戰力更是不斷強化，在新一代戰機加入服役前，重裝上陣的F-16戰機將可有效因應台海情勢戰備需求。

F-16A/B型戰機在台服役已逾二十年，基於機體結構老化、整體戰力有待強化等考量，國防部在民國一百年九月二日核定F-16戰機性能提升計畫，總經費為一千一百億元，進行戰機航電系統的更新，並裝配新式的ＡＥＳＡ主動相位陣列雷達、聯合頭盔瞄準系統及AIM-9X飛彈、ＪＤＡＭ聯合直攻彈藥等武器配備。

對於台灣的F-16戰機性能提升計畫，美方同意出售及輸出項目，其實超過這一千一百億元的項目，但當時因為財政吃緊，軍方是以「緩購」的方式，將部分項目列為延後採購，美方也同意台灣的做法，雙方並達成共識，在台灣財政有餘力之後，相關被列為緩購的項目就可恢復進行。

蔡政府上台後，基於政府財政稍有餘力，加上有強化戰備上的需要，軍方因此向美方提出恢復原本列為緩購項目的採購，包括「複式炸彈架、電戰莢艙、目標標定莢艙」等六項裝備，美方不僅同意，還加碼同意出售台灣「遠距遙攻武器」及「高速反輻射飛彈」等兩項，這八項裝備的價格達到一九六億餘元，軍方因此在一○五年九月十四日正式修訂全案，連同先前的一千一百億元，讓F-16性能提升計畫的總金額調增為一二九六億餘元。

基於中國戰機戰力近年來快速提升，為了使性能提升後的F-16戰機能有更多武力籌碼選項，加上漢光演習期間發生的F-16戰機撞山事件，軍方決定向美提出精準彈藥「增項、增量」的採購要求，並新購能讓F-16戰機更加安全的「自動防撞地系統」，經美方同意後，國防部在今年八月十五日做出最新修訂，對F-16性能提升計畫總經費再加碼一○六億元，總經費已達到一四○二億元。