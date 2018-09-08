中國居住證 台生、台師恐被迫申辦

2018-09-08

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國九月起開放台灣居民申辦居住證，清大當代中國研究中心主任林宗弘認為，未來在中國的所有「台灣移民」及台生、台師等人，可能都被迫申辦居住證，且可能成為對台卅一項或其他地方對台所謂優惠措施的「必備證件」，包括春節包機或台商返鄉投票包機恐也必須使用，中國也可能對這群「台灣移民」做政治統戰，在居住證的管理下，恐難迴避政治問題。

清大當代中國研究中心昨舉辦「近期中國大陸內外情勢對國人赴陸求學發展影響」座談會。林宗弘表示，居住證與過去台胞證享有的優惠相比，沒有大進展，只有些「小便利」；如買機票、車票、網購方便，而在整體優惠，如土地取得、優惠租稅等部分都取消。台生、台師在中國境內停留的時間一定會超過一八三天，未來恐免不了要辦居住證，受到的政治與思想審查日趨嚴格。

兩岸政策協會秘書長王智盛表示，辦理居住證帶來的生活便利與現行台胞證差異不大，反而因為全球所得課稅的疑慮，讓台商觀望卻步，真正申辦的對象反而是為就學、就業，被強迫融入中國社會信用體系的台師、台生和專業人才。他贊成陸委會在國安考量下，建立居住證申報制，將可有效管理。

學者︰晉升須靠關係 中國人才大舉外流

對於中國磁吸我青年學子與人才，林宗弘指出，中國頂尖人才外流嚴重，以致向全球與台灣求才。據統計，二○一六年中國出國留學近五十四‧五萬人，但到中國留學外籍生約四十四萬人，其中韓國六‧六萬人、美國二萬餘人，日本一‧五萬人；台灣約一‧一萬人，排名第九。

林宗弘說，中國人才晉升依賴黨政關係，且限制言論與學術自由，這些因素已使中國人才大舉外流，前往中國發展的台灣人仍須面對此一困境；而隨著美中貿易戰、台商回流，恐會出現台灣人才前往中國受挫又回流的情況，政府應該建立登錄與資料庫，善用中國回流人才。

台師大政治系教授范世平表示，過去很多台生把去中國留學當成是去歐美留學的跳板，但隨著中美對峙激烈，美國總統川普更說「許多中國留學生都是間諜」，到中國留學，未必有更好的機會。清大通識教育中心副教授鄭志鵬也認為，若中美貿易戰持續下去，外資企業的撤離將減少台灣畢業生的工作機會，台生應避免像台商一樣，被「鎖進」中國。