防中竊密 「營業秘密法」列優先法案

2018-09-08

〔記者李欣芳／台北報導〕中國透過「對台卅一項措施」企圖挖走台灣高科技等人才，由於近年來不斷發生台灣高科技公司營業秘密外洩到中國的案例；行政院官員昨透露，為加強保護營業機密，「營業秘密法」的修法將列為行政院在立法院新會期的優先法案，經濟部已委請民進黨立委鄭運鵬提出修法新增偵查「秘密保持令」制度，以及增訂「違反秘密保持令罪」，防止偵查中造成營業秘密二次洩漏。

修法新增刑責 避免偵查中遭檢察官、律師二度洩密

據悉，「營業秘密法」的修法，是行政院與民進黨立法院黨團因應中國對台卅一項措施中，重要的因應策略之一。

行政院官員表示，「營業秘密法」的修法重點，之所以要放在防止偵查中造成營業秘密二次洩漏，主要是因不少台灣高科技業等公司即使發現營業機密外洩，甚至機密外流到中國，也不敢提告，擔心在司法訴訟過程中，營業機密被檢察官、律師等人二度外洩，造成公司更嚴重損失。

中國在二月廿八日宣布對台卅一項措施，全面拉攏台灣人才西進。近年來不僅高科技業人才被對岸挖角時有所聞，公司營業機密甚至被趁機帶走，造成台灣高科技公司的重大損失。

據悉，行政院認為未來應加強保護營業秘密 ，積極嚴加查辦妨害營業秘密的這類犯罪行為。由於現行「營業秘密法」已針對妨害營業秘密者加重刑責，為使法令更完善，包括行政院、陸委會與經濟部都主張進一步修法新增偵查「秘密保持令」制度，以及增訂「違反秘密保持令罪」，防止偵查中造成營業秘密二次洩漏。

知情官員說，經濟部已委請鄭運鵬提出修法，檢察官得核發秘密保持令，違反秘密保持令罪將處三年以下有期徒刑，這項修法代表行政部門的態度，因此行政院不再另提修法版本，但列為行政院在立法院新會期的優先法案。